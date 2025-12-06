彰化福興廢棄物大火險燒大樓 5公里遠都看得到濃煙

大火燒出濃煙直竄天際，險些波及一旁大樓。（消防局提供）

驚！彰化縣福興鄉沿海路今天（6日）驚傳大火，一處大樓建物旁空地堆放的建築廢棄物突然起火燃燒，火勢在風勢助長下一度燃燒相當猛烈，濃煙竄天，險些燒到大樓建物，連5公里外的和美地區民眾都看到黑煙，消防局據報派出大批消防員趕往搶救，所幸未延燒到大樓，直到上午11點多仍在灌救中。

這起廢棄物大火發生在今天上午10點40多分，消防局據報後研判火勢相當猛烈，派出鹿港、福興、漢寶等消防分隊20多名消防員趕往現場，立即部署水線灌救；由於廢棄物中包含建築及大量塑膠製品，因此火勢燃燒相當猛烈，加上今天東北季風風勢強勁，燒出濃密黑煙直竄天際，就連數公里遠的和美地區民眾都看到濃煙，縣議員賴清美在和美地區跑行程時也看到濃煙竄天，直問「到底怎麼回事，這是在燒甚麼？」

所幸在消防人員全力灌救下將火勢與建築物切斷，並未蔓延至大樓，大樓外牆僅被濃煙燻黑，相當驚險；直到上午11點多仍在搶救中，火勢已獲得控制，未傳出人員傷亡。起火原因由消防局釐清中。

大火燒出濃煙直竄天際，消防局全力灌救。（消防局提供）

福興鄉廢棄物大火濃煙竄天，數公里外地區都看得到。（賴清美提供）

