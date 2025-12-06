為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「還寵物鼠」誘殺18歲前女友 24歲鉛球冠軍全認罪仍延押2月

    2025/12/06 12:27 記者許國楨／台中報導
    朱男以歸還寵物鼠為由，誘騙詹女碰面求復合未果衍生命案。（資料照）

    朱男以歸還寵物鼠為由，誘騙詹女碰面求復合未果衍生命案。（資料照）

    台中市24歲朱姓男子不滿遠距交往詹姓前女友提分手，以「交還寵物鼠」為由約對方見面，雙方談判破裂後竟持刀攻擊，造成年僅18歲、就讀高三詹女當場重傷不治，檢方起訴後台中地院近日再召開羈押庭，朱男雖坦承犯案，但因涉犯殺人重罪、仍有逃亡之虞，法院裁定自12月12日起再延長羈押2個月。

    朱男體型壯碩，在校期間曾奪下鉛球比賽冠軍，死者詹女則是北部某高中儀隊副社長，已錄取大學即將畢業，兩人交往約3年，分隔兩地加上朱男僅靠打零工為生，沒有穩定未來，雙方漸生裂痕，今年3、4月間決定分手，但朱男無法接受，被拒絕後心生殺意，甚至事先留下遺書。

    今年5月10日，朱男以交還寵物鼠為由要求見面，詹女擔心對方情緒激動，找來一名學長陪同南下仍獨自下車赴約，朱男當時先將裝著寵物鼠的籠子掛在脖子上，隨即以左手搭住詹女右肩，掏出預藏水果刀，狠刺對方胸背要害，詹女倒臥血泊經送醫仍因傷重不治。

    行凶後朱男又持折疊刀猛刺自己胸口數刀自殘，但送醫急救後並無生命危險，出院後遭拘提羈押，台中地檢署今年9月依殺人罪嫌起訴，移審法院後裁定羈押3月。

    而近日羈押期滿，台中地院認朱男涉嫌重大，依法最重可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，加上他持續服用藥物、情緒仍待觀察，具逃亡及反覆危險性，裁定延長羈押2月，期間自12月12日起至明年2月中，詹男仍須在看守所內等待後續審理結果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播