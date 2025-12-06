約妹子回家嘿咻忘記帶鑰匙 高雄男省錢改去公園女廁挨告被判刑

許姓男子疑為了省錢帶妹子去公園打野炮，遭拒後不死心仍伸狼爪。（翻攝Google地圖）

15歲國中少女小莉（化名）透過交友軟體結識許姓男子，兩人本來相約到許男家嘿咻，但許男出門後忘記帶家裡鑰匙，疑為了省錢把小莉帶去公園女廁，小莉拒絕在廁所嘿咻，竟遭許男強抱摸胸，小莉事後向友人告狀並報警，許男被依強制猥褻罪判刑8月。

判決指出，去年8月2日晚間8點多，小莉透過交友軟體結識許姓男子，兩人透過手機聊了一陣子後，當晚就決定約出來「輸贏一番」；許男騎車前往約定地點載小莉，小莉上車後，跟著許男回家準備開戰，結果到他家樓下時，許男才發現自己忘記帶家裡鑰匙，小莉原本想就此作罷，但許男提議有另一個好選擇。

小莉原本以為許男會布她去摩鐵開房，結果發現許男疑似為了省錢，竟帶著她去鳳山區中山公園的女廁準備嘿咻，小莉當場拒絕，但許男不死心，從後方環抱住小莉，伸手在她身上遊移試探，但小莉堅持不同意，許男見「到嘴的鴨子飛了」只好罷手，騎車送小莉回她家。

小莉回家後愈想愈氣，向友人告狀後並報警，許男得知此事後傳訊「抱歉有什麼方式可以彌補你嗎」、「或是讓你消消氣」向小莉道歉，但小莉不接受。高雄地方法院審理時，許男雖否認犯行，還說自己不知道女生未成年，但法官根據他的道歉訊息和相關事證，不採信他的說詞，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑8月，可上訴。

