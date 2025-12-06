為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    約妹子回家嘿咻忘記帶鑰匙 高雄男省錢改去公園女廁挨告被判刑

    2025/12/06 09:14 記者黃佳琳／高雄報導
    許姓男子疑為了省錢帶妹子去公園打野炮，遭拒後不死心仍伸狼爪。（翻攝Google地圖）

    許姓男子疑為了省錢帶妹子去公園打野炮，遭拒後不死心仍伸狼爪。（翻攝Google地圖）

    15歲國中少女小莉（化名）透過交友軟體結識許姓男子，兩人本來相約到許男家嘿咻，但許男出門後忘記帶家裡鑰匙，疑為了省錢把小莉帶去公園女廁，小莉拒絕在廁所嘿咻，竟遭許男強抱摸胸，小莉事後向友人告狀並報警，許男被依強制猥褻罪判刑8月。

    判決指出，去年8月2日晚間8點多，小莉透過交友軟體結識許姓男子，兩人透過手機聊了一陣子後，當晚就決定約出來「輸贏一番」；許男騎車前往約定地點載小莉，小莉上車後，跟著許男回家準備開戰，結果到他家樓下時，許男才發現自己忘記帶家裡鑰匙，小莉原本想就此作罷，但許男提議有另一個好選擇。

    小莉原本以為許男會布她去摩鐵開房，結果發現許男疑似為了省錢，竟帶著她去鳳山區中山公園的女廁準備嘿咻，小莉當場拒絕，但許男不死心，從後方環抱住小莉，伸手在她身上遊移試探，但小莉堅持不同意，許男見「到嘴的鴨子飛了」只好罷手，騎車送小莉回她家。

    小莉回家後愈想愈氣，向友人告狀後並報警，許男得知此事後傳訊「抱歉有什麼方式可以彌補你嗎」、「或是讓你消消氣」向小莉道歉，但小莉不接受。高雄地方法院審理時，許男雖否認犯行，還說自己不知道女生未成年，但法官根據他的道歉訊息和相關事證，不採信他的說詞，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑8月，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播