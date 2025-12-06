4天內2度販毒被逮 男子判刑14年

安非他命示意圖。（資料照，民眾提供）

黃姓男子於2023年11月10日、11月13日間2度販售甲基安非他命給林姓男子，分別交易1兩、2錢，黃男因此各獲利4萬4千元、7千元，之後被警方查獲。苗栗地院法官近期審理後，認定黃男犯販賣第二級毒品罪，應執行有期徒刑14年。

黃男則辯稱，當時朋友帶著林男至其位於苗栗縣租屋處，看在朋友交情以及當時正趕著上班，僅轉讓毒品與林男並未收錢。

林男出庭則說，當時先與黃男透過電話以及傳訊息詢問購買K他命、大麻事項，但因客人不確定購買故先購買甲基安非他命，並現場交付44000元給黃男，並有通訊軟體對話內容截圖為證。另外一次交易則為林男自己吸食以及販售給他人，黃男與林男再次交易。

黃男被逮後曾向警方供稱毒品來源為一名張姓男子，但警方並未因黃男供詞查獲其他嫌犯，且黃男自始否認犯行，故無酌減其刑必要。至於警方當時在黃男住處查獲海洛因以及咖啡包，黃男供認為其自己吸食；苗栗地院法官審酌後，分別依販賣第二級毒品，處有期徒刑11年6個月；又販賣第二級毒品，處有期徒刑10年6個月。應執行有期徒刑14年。

