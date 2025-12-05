12/5 今彩539頭獎開3注 800萬獎落台北、台中

12月5日開獎的第114000294期今彩539頭獎開出3注；第114000111期大樂透頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

12月5日開獎的第114000294期今彩539頭獎開出3注，由台北市大安區信義路四段265巷38號1樓「金沙彩券行」、台中市北屯區崇興路一段30號1樓「錢大祖彩券行」、台中市西屯區福和里中工三路214號1樓「元發彩券行」開出；第114000111期大樂透頭獎則摃龜。

第114000111期大樂透中獎號碼「08、15、23、24、41、47，特別號：02」。頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得128萬6173元；參獎共40注中獎，每注可得4萬7613元；肆獎共163注中獎，每注可得7511元；伍獎共2129注中獎，每注可得2000元；陸獎共3341注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬700注中獎，每注可得400元；普獎共3萬6487注中獎，每注可得400元。

第114000111期49樂合彩中獎號碼為「08、15、23、24、41、47」。四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共131注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3134注中獎，每注可得1250元。

第114000294期今彩539中獎號碼為「02、03、16、17、29」。頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共159注中獎，每注可得2萬元；參獎共6172注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2431注中獎，每注可得50元。

第114000294期39樂合彩中獎號碼為「02、03、16、17、29」。四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共151注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7791注中獎，每注可得1125元。

第114000294期3星彩中獎號碼為「844」。壹獎共56注中獎，每注可得5000元。

第114000294期4星彩中獎號碼為「0587」。壹獎共20注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

