    社會

    國3香山段4車追撞6傷 小轎車擠成廢鐵

    2025/12/05 20:57 記者洪美秀／新竹報導
    國道三號香山路段發生4車追撞車禍，貨運車前方小轎車，車頭及車身幾乎擠成廢鐵。（新竹市消防局提供）

    國道三號香山路段發生4車追撞車禍，貨運車前方小轎車，車頭及車身幾乎擠成廢鐵。（新竹市消防局提供）

    國道3號北上103.9公里，鄰近新竹香山茄苳交流道，今天傍晚6點多發生連環車禍，現場共4車相撞，包含1輛物流貨運車與3台小轎車，貨運車前方的小轎車，車頭及車身幾乎擠成廢鐵，這起事故造成6人受傷，4人受困，其中2人意識不清，經搶救已全數脫困送醫。

    這起車禍也造成國道車流回堵1.3公里，因正值下班時段，也影響車流，車禍肇事原因仍待警方調查釐清。

    新竹市消防局指出，位在新竹市香山區的國道3號北上103.9公里傍晚發生連環車禍，消防局6點38分受理，立刻派遣8車18人趕往，現場4車發生事故，造成6人受傷，其中2人意識不清，分別送醫救治。

    從現場畫面顯示，車道上滿地碎片，多台轎車的車頭幾乎全毀，物流貨運車前方的小轎車因被擠壓造成嚴重損毀，車身幾乎被壓扁，包括駕駛、副駕駛及後座乘客3人均受傷，由救護人員以破具工具橇開後，將受困者救出送醫。

    另其他追撞的小客車也因回堵發生碰撞，有乘客受傷，但意識清楚，已分別由救護車送醫救治。整起追撞車禍事故的肇事原因由國道警察調查釐清，警方派員疏導因車禍造成的車流回堵，回堵車流大約1.3公里，大約2個小時才紓解。

    國道三號北上103.9公里香山路段晚上6點多，發生4車追撞車禍。（新竹市消防局提供）

    國道三號北上103.9公里香山路段晚上6點多，發生4車追撞車禍。（新竹市消防局提供）

    國道三號香山路段晚間發生追撞車禍，造成6人受傷，其中4人受困。（新竹市消防局提供）

    國道三號香山路段晚間發生追撞車禍，造成6人受傷，其中4人受困。（新竹市消防局提供）

    國道三號香山路段晚間發生追撞車禍，造成6人受傷，其中4人受困。（新竹市消防局提供）

    國道三號香山路段晚間發生追撞車禍，造成6人受傷，其中4人受困。（新竹市消防局提供）

    圖
    圖
