    首頁 > 社會

    台中姐弟戀夫妻吵架失控 妻負氣離家、夫抓狂砸自家車洩憤

    2025/12/05 15:49 記者許國楨／台中報導
    陳男情緒失控，猛砸自家車洩憤。（民眾提供）

    陳男情緒失控，猛砸自家車洩憤。（民眾提供）

    網路社群近日瘋傳一段台中市深夜當街砸車影片，引發熱議，經查，原來是張姓男子與陳姓妻子吵架，陳女負氣出走坐在路邊自家轎車內，張男發現後竟持球棒打破車窗，造成陳女手部被碎玻璃刺傷，員警到場將2人帶回派出所，陳女不提告也不願聲請保護令，警方只好依職權通報家暴，另依社維法究責。

    事件發生在3日深夜11時20分許，地點就在台中市北區英士路某民宅前，經查，34歲張男與47歲陳女為夫妻，兩人平日時常因生活瑣事起爭執，這回導火線疑又與「家計消費」有關，丈夫當晚因碎念妻子太會亂花錢，雙方因認知不同因此再起口角。

    陳女氣得離家散心，獨自坐在自家轎車的駕駛座冷靜情緒，不料張男心中郁氣難消，竟找上前來，手持球棒直接朝車窗猛力揮下，玻璃瞬間炸裂四散，在深夜街頭引起巨大聲響，不少住戶被嚇得從窗邊探頭查看。

    第二分局獲報迅速趕抵現場，只見陳女仍坐在車內，手部被玻璃碎片噴濺造成輕微刺傷，張男則站在一旁情緒未平，立即將夫妻倆帶回所釐清，陳女明確表示不需送醫、也不願對丈夫提起傷害或毀損告訴，更不打算申請保護令，但因張男加暴行於人事實明確，警方除依家庭暴力防治法職權通報外，另依社會秩序維護法第87條之規定偵辦究責。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    陳女不願對丈夫提告，也不願聲請家暴保護令。（民眾提供）

    陳女不願對丈夫提告，也不願聲請家暴保護令。（民眾提供）

