    首頁 > 社會

    悲劇！彰化清寒男大生遭詐又背貸款 疑被債務壓垮走絕路

    2025/12/05 15:29 記者湯世名／彰化報導
    「十方功德行善團」創辦人陳永聰今天致贈10萬元善款，讓男大生家屬辦理後事。（陳永聰提供）

    「十方功德行善團」創辦人陳永聰今天致贈10萬元善款，讓男大生家屬辦理後事。（陳永聰提供）

    悲劇！1名家境清寒的20歲劉姓男大生，在北部求學期間疑遇上詐騙集團，不但被騙光打工所存的積蓄，還背上銀行貸款，被債務壓得喘不過氣，日前回到彰化市老家疑因不想連累家人，最終走上絕路，被發現時已無氣息。由於劉父早逝，劉母還得養育2個女兒，連籌措喪葬費用都有困難，所幸公益團體「十方功德行善團」創辦人陳永聰今天（5日）伸援，提供10萬元善款協助家屬辦後事。

    陳永聰指出，詐騙集團實在太可惡，近年來協助辦理的輕生案件，有許多都是被詐騙的受害者，尤其年紀輕輕就走上絕路，實在令人心痛。今天他去彰化殯儀館致贈善款，希望男大生一路好走，也盼家屬能堅強挺過這個難關。他並呼籲民眾，萬一遇到詐騙，一定要說出來，向警方求助，千萬不要悶在心裡，積極向外界求助才能真正解決問題，更不能放任詐騙集團為非作歹。

    據指出，劉姓男大生努力讀書考取台北的大學，但因家境清貧，父親早逝，家裡還有2個姊妹，全家都靠母親1人賺錢養家，拉拔3人長大，沒想到男大生會遇到詐騙集團，好不容易打工賺的積蓄被騙光，還因此背上銀行貸款，被債務壓得喘不過氣，可能因此走上絕路。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

