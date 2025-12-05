為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒駕案延燒反目！台中男遭友人街頭亮刀襲擊 空手奪白刃濺血

    2025/12/05 15:58 記者許國楨／台中報導
    台中市二分局永興所長邱柏昌說明案情。（警方提供）

    台中市二分局永興所長邱柏昌說明案情。（警方提供）

    台中市劉姓男子與賴姓友人在毒駕案後產生嫌隙，雙方合夥生意告吹反目，今天清晨劉男返家途中竟遭賴男夥同多人攔下理論，雙方爆發推擠拉扯，賴甚至亮刀威嚇，劉情急下「空手奪白刃」因此濺血，賴男等人見情勢失控，立刻奪回刀械、駕車逃離現場，警方目前已鎖定涉案人士，全力追緝中。

    這起衝突源自賴男（18歲）日前遭警方查獲毒駕，竟向警方供稱其車上懸掛的偽造車牌是由24歲劉男提供，這番供詞讓雙方友誼瞬間破裂，也使他們原本的生意合夥關係終止，賴男疑對此心生不滿，今日清晨與其他男子於進化北路攔下劉男與同行吳姓友人，雙方一言不合便爆發衝突。

    轄區第二分局在6時51分接獲報案後，立即啟動快打部隊，由永興派出所所長邱柏昌率隊趕抵，到場時只見劉男滿手是血、痛得皺眉站在騎樓，員警第一時間協助送往中國醫藥大學附設醫院急診縫合，所幸傷口不深、沒有生命危險。

    經查，衝突過程中賴男曾揮刀恐嚇，劉男見刀鋒在前、生命堪憂，才冒險伸手奪刀，過程中掌心被劃出長裂傷，賴男與同夥唯恐事態擴大，見狀即取回刀械紛紛駕車逃逸，目前警方已掌握身分，正調閱監視器追查涉案人員。

    第二分局長鍾承志強調，民眾若遇糾紛務必透過正當管道處理，切勿逞一時之氣，以免衍生更大危害，警方將持續強力掃蕩不法，守護市民安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播