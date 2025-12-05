毒駕案延燒反目！台中男遭友人街頭亮刀襲擊 空手奪白刃濺血

台中市二分局永興所長邱柏昌說明案情。（警方提供）

台中市劉姓男子與賴姓友人在毒駕案後產生嫌隙，雙方合夥生意告吹反目，今天清晨劉男返家途中竟遭賴男夥同多人攔下理論，雙方爆發推擠拉扯，賴甚至亮刀威嚇，劉情急下「空手奪白刃」因此濺血，賴男等人見情勢失控，立刻奪回刀械、駕車逃離現場，警方目前已鎖定涉案人士，全力追緝中。

這起衝突源自賴男（18歲）日前遭警方查獲毒駕，竟向警方供稱其車上懸掛的偽造車牌是由24歲劉男提供，這番供詞讓雙方友誼瞬間破裂，也使他們原本的生意合夥關係終止，賴男疑對此心生不滿，今日清晨與其他男子於進化北路攔下劉男與同行吳姓友人，雙方一言不合便爆發衝突。

轄區第二分局在6時51分接獲報案後，立即啟動快打部隊，由永興派出所所長邱柏昌率隊趕抵，到場時只見劉男滿手是血、痛得皺眉站在騎樓，員警第一時間協助送往中國醫藥大學附設醫院急診縫合，所幸傷口不深、沒有生命危險。

經查，衝突過程中賴男曾揮刀恐嚇，劉男見刀鋒在前、生命堪憂，才冒險伸手奪刀，過程中掌心被劃出長裂傷，賴男與同夥唯恐事態擴大，見狀即取回刀械紛紛駕車逃逸，目前警方已掌握身分，正調閱監視器追查涉案人員。

第二分局長鍾承志強調，民眾若遇糾紛務必透過正當管道處理，切勿逞一時之氣，以免衍生更大危害，警方將持續強力掃蕩不法，守護市民安全。

