媒介觀光客來台接客賣淫 老鴇利用TikTok徵人被抓

基隆市蔡姓婦人被控媒介來台觀光的泰國籍女子尤拉拉來台賣淫。基隆地院審理後，依蔡婦犯圖利容留性交罪判處3月徒刑，得易科9萬元罰金。（記者林嘉東攝）

基隆市蔡姓婦人，被控在「TikTok」（國際版抖音）社交平台徵求服務小姐，媒介來台觀光的泰國籍女子尤拉拉來台賣淫。基隆市警一分局偵查隊刑警喬裝嫖客前往查緝，當場逮獲全身光溜溜的尤拉拉，將媒介尤拉拉來台賣淫的蔡婦送辦。基隆地院審理後，依蔡婦犯圖利容留性交罪判處3月徒刑，得易科9萬元罰金。

判決指出，65歲蔡姓婦人在基隆市仁愛區知名紅燈區「鐵路街」承租房間後，在社交平台「TikTok」上徵求服務小姐，竟引進41歲來台觀光的泰國籍女子尤拉拉來台街賣淫；今年5月間，基隆市警一分局偵查隊掌握情資後，偵查佐喬裝嫖客前往抓人，當場查獲尤拉拉脫光光接客，並逮捕拉客的蔡姓婦人。

警方查出，尤拉拉每次接客15分鐘，向嫖客收取1500元代價，蔡婦從中抽取400元利潤，餘款為1100元所有。警方調查後，將蔡婦依圖利容留性交罪送辦，尤拉拉隔月也被遣送出境，返回泰國曼谷。

法院審理時，蔡婦坦承犯行，法官依蔡婦犯圖利容留性交罪，判處3月徒刑，得易科9萬元罰金。

