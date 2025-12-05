單親媽吸毒做月子 女嬰陪吸二手毒煙毛髮驗出4毒

滿月女嬰與染毒母同住，陪吸二手毒煙毛髮驗出4毒。（情境照）

高雄市莊姓女子2021年產下1名女嬰，獨自於飯店照顧女嬰，期間莊女在飯店密閉空間頻繁吸食毒品，剛出生的女嬰也一同陪吸二手毒煙，經社工訪視採驗女嬰毛髮，赫然發現女嬰身染4種毒品，莊女被依妨害幼童身心健全及發育罪，處有期徒刑1年8月。可上訴。

判決指出，莊女於2021年10月產下1名女嬰，於飯店獨自照顧女嬰，為貪圖施用毒品之愉悅感，於房間密閉空間內，多次施用甲基安非他命及愷他命等毒品，造成在旁女童因此接觸毒品，妨害身心之健全或發育，經高雄巿政府社會局於2021年11月25日採集A童毛髮送中山醫學大學附設醫院檢驗，檢出甲基安非他命濃度21,289pg/mg、安非他命濃度1,279pg/mg、愷他命濃度767pg/mg、去甲基k他命濃度37pg/mg。

請繼續往下閱讀...

莊女否認吸毒犯行，辯稱，女童毛髮檢出愷他命成分可能是因為她懷孕時有聞到二手菸；她沒有在女嬰旁邊施用甲基安非他命。莊女自承女嬰出生後都是由她一個人照顧，都是住在飯店房間裡，沒有與其他人同住。

橋頭地院審酌，莊女有多次施用毒品前科，此案之前已2度因使其子女暴露於毒品環境，致其子女之毛髮遭驗出毒品成分而經社會局安置，依妨害幼童身心健全及發育罪，處有期徒刑1年8月。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法