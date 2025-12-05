為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新北水泥預拌車闖紅燈 撞完前車差數十公分險撞上路人

    2025/12/05 14:19 記者徐聖倫／新北報導
    消防人員與現場進行救援。（記者徐聖倫翻攝）

    今上午10時許1輛水泥預拌車行經新北市淡水區捷運紅樹林站前，未注意前方紅燈，直接撞上停等紅燈的轎車，再撞斷路邊號誌燈桿。而路邊1名婦人站在號誌燈桿旁準備過馬路，差沒幾公分就要撞上她，畫面險象環生。

    據悉，53歲邱姓司機駕駛水泥預拌車行經淡水區中正東路往北海岸，經過八勢路口時號誌轉為紅燈，但邱男沒注意，直接撞上停等紅燈的轎車；接著車頭因撞擊轉向，又衝向斑馬線邊的行人號誌燈桿，1名婦人正好在號誌燈桿旁，車頭從她身邊擦過，只差幾十公分就要撞上，畫面非常嚇人。

    水泥預拌車頭因撞擊號誌燈桿嚴重變形，駕駛邱男一度受困，轎車駕駛、乘客也分別受到輕傷。消防人員趕抵，將邱男順利救出，其腳踝有撕裂傷，隨後將邱男在內共3名傷者送醫，經包紥後無大礙。

    警方現已調閱現場監視器、行車記錄器，並進行現場繪測，初步看來為水泥預拌車肇責較大，詳細責任歸屬將待後續釐清。

    婦人差點被撞到。（記者徐聖倫翻攝）

    人行號誌燈桿被撞斷。（記者徐聖倫翻攝）

