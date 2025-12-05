為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男遭詐60萬還沒醒！再加碼30萬突驚「我被騙了」報案逮車手

    2025/12/05 12:40 記者湯世名／彰化報導
    和美警方趁詐團車手出面取款時將他逮獲。（圖由警方提供）

    和美警方趁詐團車手出面取款時將他逮獲。（圖由警方提供）

    1名男子遭詐騙集團以投資虛擬貨幣為由，誘騙買賣虛擬貨幣遭詐60萬元，無意間向友人提及「正在做投資會賺錢」，且還要再加碼30萬元，友人聞訊示警「這是詐騙啦」，男子半信半疑向彰化縣和美警方報案，這下才驚覺「我被騙了」，由警方部署埋伏，本月1日趁雙方交易時一擁而上逮獲車手，查扣30萬元及工作手機等相關證物。

    49歲男子向和美警分局派出所通報指出，在「TikTok」遭人以投資虛擬貨幣為由，要他買賣虛擬貨幣，他投資了60萬元，這會是遇到詐騙集團嗎？警方聞訊直言「你遇到詐騙集團了」，並告知男子詐團各項行騙伎倆，男子始驚覺受騙，還說對方要他再加碼投資30萬元。

    警方決定將計就計，展開部署埋伏，本月1日趁男子與詐團車手交易30萬元時一擁而上，當場逮捕41歲車手，查扣30萬元及工作手機等相關證物。

    警方指出，本案經查為詐騙集團利用「TikTok」刊登虛擬貨幣假投資內容，誘騙男子加入LINE群組及下載APP操作虛擬貨幣買賣，致其誤信「穩賺不賠」，待面交60萬元後，再次聯繫面交加碼投資30萬元。全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    警方從詐團車手身上起出30萬元贓款。（圖由警方提供）

    警方從詐團車手身上起出30萬元贓款。（圖由警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播