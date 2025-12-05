男遭詐60萬還沒醒！再加碼30萬突驚「我被騙了」報案逮車手

和美警方趁詐團車手出面取款時將他逮獲。（圖由警方提供）

1名男子遭詐騙集團以投資虛擬貨幣為由，誘騙買賣虛擬貨幣遭詐60萬元，無意間向友人提及「正在做投資會賺錢」，且還要再加碼30萬元，友人聞訊示警「這是詐騙啦」，男子半信半疑向彰化縣和美警方報案，這下才驚覺「我被騙了」，由警方部署埋伏，本月1日趁雙方交易時一擁而上逮獲車手，查扣30萬元及工作手機等相關證物。

49歲男子向和美警分局派出所通報指出，在「TikTok」遭人以投資虛擬貨幣為由，要他買賣虛擬貨幣，他投資了60萬元，這會是遇到詐騙集團嗎？警方聞訊直言「你遇到詐騙集團了」，並告知男子詐團各項行騙伎倆，男子始驚覺受騙，還說對方要他再加碼投資30萬元。

警方決定將計就計，展開部署埋伏，本月1日趁男子與詐團車手交易30萬元時一擁而上，當場逮捕41歲車手，查扣30萬元及工作手機等相關證物。

警方指出，本案經查為詐騙集團利用「TikTok」刊登虛擬貨幣假投資內容，誘騙男子加入LINE群組及下載APP操作虛擬貨幣買賣，致其誤信「穩賺不賠」，待面交60萬元後，再次聯繫面交加碼投資30萬元。全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方從詐團車手身上起出30萬元贓款。（圖由警方提供）

