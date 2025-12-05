為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北市公車追撞前方2車 40歲女騎士傷重右小腿恐截肢

    2025/12/05 10:28 記者鄭景議／台北報導
    54歲殷姓男子駕駛大都會客運沿和平東路行駛時，疑因未注意車前狀況、煞車不及，連環追撞前方同車道欲起步的機車和轎車。（記者鄭景議翻攝）

    台北市大安區昨日晚間驚傳一起重大連環車禍！一名54歲殷姓男子駕駛大都會客運沿和平東路行駛時，疑因未注意車前狀況、煞車不及，連環追撞前方同車道欲起步的機車和轎車。這起事故造成5人受傷，其中40歲謝姓機車女騎士傷勢最重，全身多處骨折，右小腿疑似斷裂，需要開刀恐有截肢風險。

    大安分局表示，當時54歲殷男駕駛公車沿和平東路一段西往東第三車道行駛，追撞前方正準備起步行駛的機車和轎車。

    強大的撞擊力道造成謝女傷重，另4人受到波及，包括轎車駕駛曹女、22歲賴女、20歲賴男，以及20歲林姓乘客，皆身體多處疼痛。其中，謝姓機車女騎士傷勢嚴重，經119緊急送往台大醫院，除身體多處骨折外，右小腿疑似斷裂，目前仍在開刀搶救中。

    大安分局獲報後立即前往現場處置，啟動交通快打疏導車流。事故車輛於約2小時左右拖吊移置排除，現場車流恢復正常。本次事故造成三方車輛均有嚴重車損，公車車頭嚴重毀損、轎車後車箱也被撞爛，公車駕駛殷男及轎車駕駛曹女酒測值均為0，謝女則因傷重尚待檢測，詳細肇事原因仍待調查釐清。

    大安分局呼籲駕駛人行車務必隨時留意車前狀況，尤其職業駕駛人駕車機會頻繁更應謹慎面對，遵守安全駕駛觀念，以確保行車安全。

    40歲謝姓機車女騎士傷勢最重，全身多處骨折，右小腿疑似斷裂，需要開刀恐有截肢風險。（記者鄭景議翻攝）

    本次事故造成三方車輛均有嚴重車損，公車車頭嚴重毀損、轎車後車箱也被撞爛。（記者鄭景議翻攝）

