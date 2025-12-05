為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    涉入中客不實名義申請來台案 律師100萬交保

    2025/12/05 10:07 記者王定傳／台北報導
    台北地檢署。（資料照）

    移民署新北市專勤隊清查發現有中客以商務活動名義來台，雖已離境，但期間行蹤成迷且動機不明，遂報請台北地檢署指揮偵辦；經追查發現，有律師、旅行業者、相關業者涉入其中，有人還提供不實在職證明、行程表、合約書等助中客申請，北檢昨指揮新北專勤隊發動搜索並約談律師陳振瑋等人，訊後依違反兩岸關係條例諭知100萬交保。

    檢方昨還約談業者賴玉堂、賴榆琇兄妹，賴玉堂訊後100萬元交保、賴榆琇10萬元交保，陳的事務所員工陳弘宇50萬元交保，嘉仁旅行社業務李美娟30萬元交保。

    移民署發現，這些中國客是在2023年、2024年間，透過台灣同一家旅行社，以商務活動的名義來台，其中有1位申請資格不符失敗，但來台的3人，在事後調查他們來台的行蹤，卻無法掌握，與他們當初申請來台所提供的行程全不相符，且其等所提供的在職證明、行程表、合約等也疑似造假，動機不明，報請北檢指揮偵辦。

    檢察官葉詠嫻昨指揮新北市專勤大隊，前往陳振瑋設立的律師事務所、移民顧問公司及資產整合公司及相關被告住居所共10處地點執行搜索，約談陳等5人，朝違反兩岸人民關係條例及刑法偽造文書偵辦。

