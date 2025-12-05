抓到了！台中黑輪店掉出「衝鋒槍」 32歲男落網稱防身用

警方昨晚將黃男查緝到案。（警方提供）

台中第二分局火速破案！日前在網路引發熱議、讓整間黑輪店「瞬間凍結5秒」的疑似槍枝驚魂事件，警方經連日追查，昨（4）日晚間在清水區查獲32歲黃姓男子，並在其住處查扣一把仿衝鋒槍造型的BB彈玩具槍，終於讓這起鬧得滿城風雨的事件面有了明確結果。

這起事件發生在2日下午，地點位於台中市北區篤行路一間黑輪店，當時一名平頭、戴墨鏡的男子走進店內點餐卻遲遲不吃，舉止詭異，不料下一秒，男子背包突然掉落在地，一把外型極為逼真的「衝鋒槍」瞬間彈出，讓整間店的空氣像被抽乾般安靜，員工與客人全都嚇得一動也不敢動，場面宛如電影定格。

男子見狀慌忙將物品塞回包包，卻未立即離去，而是跑到隔壁人力仲介公司，甚至荒唐開口表示「要賣槍」，一開始喊價6萬元，下一秒又急降至300元，讓員工滿臉錯愕，整段過程被民眾錄下上傳網路後，留言瞬間爆量，網友直呼「比動作片還刺激」、「台中劇情永遠超展開」。

警方立即成立專案小組，因男子徒步離去，專案小組沿線調閱近百支監視器，足跡一路從北區追到清水，期間多次因死角斷線，追查過程極為耗時，最終警方於4日晚間成功查獲黃男，並在住處起獲引發騷動的玩具槍。

經鑑識確認，該槍為塑膠材質BB彈玩具槍，動能不足以造成實質傷害，黃男供稱，他以 650 元購得該槍，原本只是當作「防身」，未料引發社會恐慌，全案警詢後依《社會秩序維護法》第65條第1項第3款移送裁處。

警方查扣的BB彈玩具槍。（警方提供）

