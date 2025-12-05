2歲女童家庭變故被安置 竟遭寄養媽媽掐脖虐待

高市社會局安置2歲女童到寄養家庭，竟遭寄媽動手掐脖虐待。（資料照）

2歲的雯雯（化名）因原生家庭變故，被高市社會局安排到寄養家庭，她到新環境生活不到半年，被社工發現她遭受掐脖虐待，而且行凶的人竟然是寄養媽媽林女，林女雖否認動手，仍被法官依成年人故意對兒童犯傷害罪判徒刑5月。

判決指出，2022年6月，雯雯因原生家庭問題，被通報到高雄市家防中心後，由北高雄家扶中心安排寄養家庭提供寄養服務，雯雯到新環境後，寄爸、寄媽幫她找了一間幼兒園，讓雯雯能去念書。

同年10月底，幼兒園老師發現，雯雯來上學時，頭上腫了一個大包，剛好當天社工來訪，老師向社工告知情況後，由社工安排雯雯前往高醫檢查，高醫發現，雯雯除了額部頭皮下血腫外，頸部、下巴也有瘀傷，脖子還有指甲刮痕，懷疑她受虐，經通報檢警介入調查，發現動手的竟是寄養媽媽林女。

高雄地方法院審理時，林女否認動手打雯雯，只坦承額頭上的傷，是她抱雯雯洗澡時，地上溼滑不小心滑倒，才讓雯雯撞到頭；法官傳喚高醫醫師作證，醫師指出，雯雯的額部頭皮下血腫判斷是鈍器傷，如果撞到地板也屬鈍器傷，目前認定是意外，但頸部、下巴及手臂等處出現的瘀傷，則判斷是用手掐脖子造成，掐痕不可能是兒童自己抓的，兒童自己抓的叫做指甲刮痕，通常比較長條形，不會像本案偏圓形。

法官根據醫師證詞及相關事證，確認雯雯身上的掐痕發生在左前臂及右前臂，而掐痕為典型兒虐傷，因此認定林女向雯雯施虐，且林女犯後未見真誠悔悟態度，本不宜輕縱，但考量雯雯所受傷勢尚非甚重，及斟酌林女無前科，因此掐傷部分依成年人故意對兒童犯傷害罪判徒刑5月，頭部外傷部分則依過失傷害罪判拘役20日，得易科罰金，可上訴。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

