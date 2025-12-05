嘉義男子超商襲臀 判拘役還需賠償6萬

男子在超商對女子襲臀被判刑賠錢。（示意圖，非本案新聞照）

嘉義市王姓女子今年8月4日上午在一家超商裡，趁A女操作ibon機台時，從後方摸A女臀部，A女提告性騷擾及求償，嘉義地方法院日前判處王男拘役20日，民事求償判賠6萬元。

警方偵訊時，王男稱當時想看超商對面的碗粿店是否營業，才會走到機台旁，並沒有發現有人在機台，走路時雙手擺動，突然A女大聲表示有碰觸到臀部，才知道不慎碰觸到身體。

但依照錄影畫面，王男當時沿著走道朝A女站立位置緩慢步行趨近，原本雙手放在身後互握，但到A女後方時，就將右手微微垂放，並在接近A女時將右手向外及向前碰觸A女臀部，A女發現後用手揮開，往後倒退。

法官認為，走道空間不大，且王男是朝A女站立方向前進，稱未注意A女在機台旁，顯非實情，且一般人與陌生人接近時，為避免雙方身體有接觸或不必要誤會，大多會刻意側身甚至停下腳步讓對方先通過，保持距離；但王男卻是靠近A女身體後方，未保持距離，還刻意將手向前及向外碰觸A女臀部，顯然是出於性騷擾犯意。

法官認為，王男行為不尊重A女，造成A女噁心、恐懼，審酌他高中畢業、未婚、無業、獨居、仰賴父親積蓄過活，患有情感思覺失調症雙相型病症，領有中度身心障礙手冊，依犯性騷擾防治法判拘役20日，得易科罰金。

A女也提出民事求償，要求賠償10萬元精神撫慰金，而王男認為太高，願意賠償2萬元，法官認為10萬元過高，判決賠償6萬元。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

