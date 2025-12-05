為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    屏東毒蟲連續偷竊工地、養蝦池電纜 警逮人送辦

    2025/12/05 09:41 記者葉永騫／屏東報導
    翁姓毒蟲侵入工地。（里港警分局提供）

    翁姓毒蟲侵入工地。（里港警分局提供）

    屏東翁姓吸毒男子因為缺錢，涉嫌連續侵入工地及養蝦池倉庫行竊工具、電纜線案件，初步清查至少犯下九如地區5件竊盜案件，警方2日將其逮捕，搜時更查獲翁嫌吸食一級毒品海洛因，尿液初篩呈陽性，經屏東地院裁定羈押禁見，警方正擴大清查是否涉犯他案。

    里港警分局表示，今年10月中旬起，里港警分局陸續接獲3起民眾報案，指稱九如鄉某工地及某養蝦池倉庫分別遭人侵入行竊，損失包含測量儀器、延長線及60米電纜線等財物，警方立即成立專案小組，經擴大調閱上百支監視器，鎖定轄內51歲的翁姓男子涉有重嫌，經向屏東地方法院及地檢署聲請拘票及搜索票，2日將翁嫌查緝到案，並在住處搜得遭竊工地測量儀1台、犯案工具一批及監視器硬碟1台，而警方也持續清查，再破獲該嫌涉另2起養蝦池工寮電纜線竊案。

    里港警分局分局長邱逸樵表示，將持續針對翁嫌比對轄內其他未破案件，並溯源追查贓物流向，以防止再有民眾受害。警方也呼籲民眾，加強自家工地與倉庫防竊措施，如有可疑人、事、物請立即撥打110通報，共同維護社區安全。

    警方逮捕翁姓毒蟲。（里港警分局提供）

    警方逮捕翁姓毒蟲。（里港警分局提供）

    起出翁姓毒蟲竊取的電纜。（里港警分局提供）

    起出翁姓毒蟲竊取的電纜。（里港警分局提供）

    圖
    圖
