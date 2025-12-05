男子酒駕違規遭攔查 竟在街頭上演玩命飆車

男子酒駕違規被攔查，竟在街區玩命飆車。（資料照）

詹姓男子於去年9月間某日中午在苗栗縣通霄鎮一間檳榔攤喝完酒後，仍駕駛車輛欲返回家中，詹男開車行經通霄鎮中山路與信義路口違規被警方攔查，詹男為避免酒駕被查獲，竟在通霄鎮街區高速開車、任意變換車道、闖紅燈、變換車道未打方向燈，最後仍被警方攔下。苗栗地院近期審理後，認為詹男犯不能安全駕駛動力交通工具罪與妨害公眾往來安全罪，應執行有期徒刑6個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

詹男於2016曾犯不能安全駕駛動力交通工具罪，不過當時獲檢方緩起訴處分；詹男於事發當日酒後開車違規被警方攔查，直接將通霄鎮街區當成賽道開車，時間長達6分鐘，時速更多次超過90公里，不過仍在一間國小附近被警方攔下，詹男酒測值達每公升0.24毫克。

法官指出，詹男為避免酒後駕車遭追緝竟在公眾往來之道路上高速行駛、驟然變換車道且未打方向燈、未依號誌左轉、闖紅燈等數項違規駕駛行為，但考量詹男需照顧身心障礙家人以及2名未成年子女，判處詹男有期徒刑6個月，可易科罰金。

