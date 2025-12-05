台東消防局成立27年都由管建興當局長 明年1月屆齡退休

台東縣長饒慶鈴昨天頒消防超人獎牌給即將退休的消防局長管建興。（記者黃明堂翻攝）

台東縣消防局從1998年從縣警局消防大隊升格至今27年，局長均由管建興擔任，他在消防服務逾40年，明年1月將要65歲屆齡退休，縣長饒慶鈴昨天頒給「消防超人」獎牌。

縣政府昨天召開今年度最後一次的擴大主管會議暨縣務會議，饒慶鈴特別感謝縣府團隊過去7年的努力，並頒發紅榜感謝凱基人壽及南山人壽長期關懷弱勢，捐款支持台東縣辦理微型保險、恭賀114年績優公廁評比活動、114年度「全國災害防救志工菁英」及114年度「鳳凰獎」消防楷模等激勵表揚獎項外，縣府地政處、財經處、交觀處榮獲「2025天下城市治理卓越獎」及衛生局榮獲113 年地方衛生機關綜合考評醫政業務執行績效第四組第一名等進行獻獎。

饒慶鈴也特別頒發感謝狀給即將榮退的台東縣消防局局長管建興，表彰管局長於消防局服務逾40年，從基層到局長，始終堅守第一線。以專業與熱忱帶領消防局團隊，致力於提升救災量能與防災韌性，全力守護台東鄉親的生命財產安全，足堪公務人員表率。

台東縣消防局早期與其它縣市之消防單位一樣，隸屬於警政系統之下，管建興原任台東縣警局消防大隊長，1998年11月16日獨立，成立台東縣消防局，第一任局長由管建興出任至今已27年。

