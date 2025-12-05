獨家》曾任台大教授知名媒體人也受害 爆料遭TCOC上級領導摔聖經動粗

Denny談到TCOC滿腹委屈地說，自己被趕出教會是因為太太產後要坐月子，1個月不能參加小組會議，竟遭上級領導摔聖經、動粗。示意圖。（美聯社）

台北國際基督教會（TCOC）涉「異端」爭議持續延燒，本報近日採訪一名不願具名的被害人，是名曾在國立台灣大學擔任教授的知名媒體人（化名Denny）。談到TCOC，他滿腹委屈地說，自己被趕出教會是因為太太產後要坐月子，1個月不能參加小組會議，竟遭上級領導摔聖經、動粗，他痛批該教會沒有監督、評議機制，且有諸多不合理管教。

Denny感慨地回顧過去在TCOC的時光，他坦言自己很喜歡教會的查經班課程，也很享受被要求背誦聖經的日子，因此致力於教會的大小事，過去也曾讓台大許多弟兄姊妹在自己的研究室查經、小組聚會，大家感情都相當融洽，後來核心幹部可能認為他在組織漸漸有影響力，甚至成為部分群體中的意見領袖，心生不滿，開始出現不合理的要求。

讓他久久難以平復的是，太太產後要做月子卻被教會否決。Denny指出，事件源自2004年，當時妻子即將臨盆，事先向教會表明產後要坐月子，會有1個月的時間不參加教會所有活動，但遭組織反對，當時他認為，教會門徒多數從美國返台，沒有坐月子習慣，雙方只是思維不同，最終因擔心妻子年邁後有腰痠背痛等症狀，並未聽從教會指示。

不過，此舉引起教會極大反彈，Denny說，坐月子事件爆發後的某一天，他被上級領導，以及與他關係密切的弟兄，邀至家中禱告、看聖經，過程中2人不斷強調不能停止聚會、不能有藉口不出席，Denny當下仍認為不合理，說出自己的看法。未料，Denny話才剛說完，其有好的弟兄突對他怒摔聖經，並氣憤地用雙手大力朝他胸口推了一把。

Denny說，當時他被友人突如其來的舉動嚇傻在原地，心裡納悶自己究竟做錯了什麼，委屈地眼淚差點奪眶而出，至今回想仍餘悸猶存；衝突發生後，他被趕出教會，不得再參加小組活動，每週日默默以訪客身分進入教會，但沒有人敢和他說話、打招呼，被冷暴力近1年時間。

至於為何仍以訪客身分參加TCOC的活動？Denny解釋，組織一開始教導，其他的教會不是教會，他的世界被蒙蔽，後來在親友引薦，才嘗試到其他教會，至今回顧過去，發現組織有許多不合理的管教，也沒有監督、評議機制，呼籲民眾參加宗教活動時多聽、多看，不要盲目跟從。

