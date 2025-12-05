為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    偷襲護理師臀部代價不小 陪病男遭判刑

    2025/12/05 08:45 記者陳鳳麗／南投報導
    照顧住院兒子，凌晨偷捏護理師臀部師吃上官司，張姓男子被南投地院法官判刑2個月。（記者陳鳳麗攝）

    照顧住院兒子，凌晨偷捏護理師臀部師吃上官司，張姓男子被南投地院法官判刑2個月。（記者陳鳳麗攝）

    南投張姓男子兒子住院，深夜由他陪病，凌晨護理師推儀器進來幫病人量血壓，他乘機偷捏護理師臀部1次，護理師怒斥「你把我摸什麼啊？」，驚動其他護理師過來查看，後報警送法辦，南投地院將張男以性騷擾罪名判刑2個月，若易科罰金折合6萬元。

    判決書指出，張姓男子去年8月下旬其兒子住院，8月23日凌晨由他陪病照顧，1點40分左右，護理師推著儀器進入病房幫病人量血壓，張男即伸手捏護理師左邊臀部一次，該名護理師怒不可遏，大聲斥責「你把我摸什麼？」，聲音很大，連在隔壁病房的護理師都聽到，趕緊跑過來了解。

    張男當時否認有捏護理師臀部，被性騷的護理師無法原諒選擇報警處理，被捏臀部護理師的同事、張男住院的兒子都成了該案的證人，張男的兒子表示「護理師幫我量血壓時，好像有不小心碰觸到護理師臀部，護理師隨即大聲呼喊！」。

    張姓男子被南投檢方起訴後，有承認捏了護理師臀部，但後來未能與對方和解賠償，南投地院法院近日將張姓男子依性騷擾罪名，判處有期徒刑2個月，若易科罰金折合新台幣6萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播