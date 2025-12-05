防制「喪屍煙彈」 竹縣跨域推動合作

防制「喪屍煙彈」危害青少年，新竹縣跨域推動合作反毒。（取自竹縣府官網）

遏止「喪屍煙彈」等新興毒品危害青少年，新竹縣近日召開「新世代反毒策略行動綱領」推動會議，新竹縣副縣長陳見賢說，他們採取前進社區、深入學校且貼近族群來跨域合作執行，今年在社區就有26場次的宣導，累計吸引486人次參與，另透過青春專案於每年5到8月進入校園、職場或其他特定場所，用活動和課程強化青少年辨識新興毒品且提升拒絕的能力，也趁著「反毒熱舞比賽」、「3 VS 3籃球比賽」之際，使用擬真毒品宣導組跟教育部教材，讓青少年對毒害有更多認識。

陳見賢說，中央自從2017年起逐期推出各種反毒策略後，今年起到2028年為止，第3期反毒政策正在上路，這個階段延續「阻絕供需、減少毒害、穩定賦歸、抑制再犯」4大主軸，以地方政府出任推動的第一線，因此新竹縣已啟動多元的宣導管道跟處遇網絡積極執行。

他說，現在的毒品形式更新速度很快，尤其像「喪屍煙彈」這種用化學成分混配、偽裝成一般電子煙的毒品，很容易讓青少年沒有防備。新竹縣的防毒觸角主張主動走入社區、學校、甚至是家庭，儘量貼近高風險族群、早點發現他們，也讓其他青少年更懂得保護自己。所以縣府將持續挹注反毒資源並擴大宣導場域，經由跟民間團體的加強合作，希望構建出更密實的防毒安全網，保護下一代。

新竹縣副縣長陳見賢說，要保護青少年遠離毒害，縣府結合跨域的力量主動走入社區、校園，且儘量貼近關懷高風險族群，以防制。（取自竹縣府官網）

