涉喬人事、預算收賄百萬！國民黨前澎湖議長劉陳昭玲明年1/15二審宣判

澎湖縣前議長劉陳昭玲被控貪瀆案，高雄高分院明年元月宣判。（資料照）

國民黨籍澎湖縣前議長劉陳昭玲被控貪瀆案，被地院判處徒刑10年2月，高等法院高雄分院開庭審理，她對檢方起訴犯罪事實均認罪，庭訊結束後，審判長訂明年1月15日宣判，並要她按時向警方報到，改為手機監控。

澎湖地檢署指出，2020年11月24日至2021年3月22日，被告劉陳昭玲擔任澎湖縣議長期間，涉嫌「喬人事、預算」等案，包括車船處預算案、車船處人事案、文光國小人事案、消防局人事案、衛生局人事案等，並透過機要秘書陳淑美收受賄款共上百萬元。

澎湖地院開庭調查後，審酌被告等2人應訊時，均坦承犯行，劉陳昭玲並繳回犯罪所得，依違反貪污治罪條例，判處有期徒刑10年2月，另陳女則適用證人保護法，判處有期徒刑3年10月。

2人均不服上訴，高雄高分院昨天辯論終結，被告劉陳昭玲等2人均坦承犯行，合議庭宣布明年1月15日上午宣判，判決結果備受矚目。此外，劉陳昭玲按時向警方報到手續，則改為用手機在住家自拍回報。

