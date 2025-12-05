為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    教友被踢出教會群組想退「十一奉獻」捐款 南院判敗訴

    2025/12/05 06:41 記者王捷／台南報導
    周姓教友被踢出教會群組，提告要求退還13萬「十一奉獻」，台南地院認奉獻屬一般贈與，聖經非契約依據判敗訴。（記者王捷攝）

    周姓教友被踢出教會群組，提告要求退還13萬「十一奉獻」，台南地院認奉獻屬一般贈與，聖經非契約依據判敗訴。（記者王捷攝）

    周姓教友不滿遭主任牧師把夫妻兩人一起踢出教會LINE大群組，自覺蒙受羞辱，向教會提告要求撤銷「十一奉獻」捐款，返還13萬多元，但台南地方法院以聖經經文認定奉獻是不用負擔的贈與，所以判周男敗訴。

    周姓教友自2023年底起以「十一奉獻」名義捐款13萬多。他表示，去年10月被主任牧師把自己和妻子一起從教會LINE大群組強制踢出，感覺自己被強制逐出教會，覺得很受屈辱，認為教會既然以牧養照顧為宗旨，就負有關心保護與說明帳目的責任，奉獻是對牧養的回應，雙方構成有附負擔贈與，教會違反負擔就應退還捐款。

    教會則說，十一奉獻是信徒出於信仰自由，把所得奉獻給上帝，由教會統籌運用，教會稱有編製收支明細並可提供奉獻紀錄，但這些只是教會慣例，未寫成對每一筆捐款的法律條件。

    台南地院認為，奉獻紀錄與對話截圖只能證明周男有捐款，也顯示奉獻具有公益目的，看不出雙方曾約定特定牧養照顧或完全公開帳目，而且聖經也不是這筆捐款的契約內容，很難當成法律負擔依據，所以維持簡易庭的駁回，二審上訴與追加之訴一併駁回，全案不可以再上訴。

    「十一奉獻」原本出自舊約聖經的「什一制度」，信徒將收成或收入的10分之1獻給上帝，後來成為許多教會支持牧者與事工的慣行。在台灣的信仰文化中，是否奉獻與金額多寡完全出於信徒自願，因此南院才將十一奉獻視為宗教性捐款，除非當事人事先以白紙黑字約定明確負擔，事後難以撤銷贈與的方式要求教會退還。

