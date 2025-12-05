為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    鹹粥嬤孫子回來了？ 中國遣返涉詐10台人 名單驚見「黃姓青年」

    2025/12/05 01:30 記者陳冠備／彰化報導
    鹹粥嬤的愛孫一度失蹤300多天，確認金孫涉及詐騙，在中國山西服刑。（資料照）

    鹹粥嬤的愛孫一度失蹤300多天，確認金孫涉及詐騙，在中國山西服刑。（資料照）

    中國公安本月3日透過小三通金廈航線，遣返10名涉洗錢、詐欺等罪名的台籍人士至金門。其中2人未遭通緝，4人為經法院判刑確定的通緝犯，經解送金門地檢署後已押往金門監獄執行；另有4人分別由苗栗、彰化、屏東地檢發布通緝，經各地檢以視訊訊問後均撤銷通緝。

    這批10人中，包括一名在台因詐欺案遭彰化地檢通緝的黃姓男子。消息一出，地方立即議論紛紛，因先前曾傳出彰化伸港一名19歲黃姓少年去年離家後失聯，家人今年初收到中國山西省公安局通知，指少年因涉詐騙罪遭羈押，使得相依為命、靠賣鹹粥維生的73歲阿嬤天天以淚洗面，盼孫返家。

    據船務代理透露，此次遣返的10名男子年齡約22至30歲，多稱當年被騙至柬埔寨，後被轉往中國從事跨境詐騙，落網後在山西太原等地服刑。消息傳出後，不少人猜測其中的黃姓男子是否就是伸港失聯少年，令在地關注度大增。

    彰化地檢署表示，該名黃姓被告因先前在台涉詐案件傳喚不到而遭通緝，昨晚經視訊訊問後裁定撤銷通緝，諭知限制住居並限制出境、出海，後續案件將由檢察官持續偵辦。至於是否為「鹹粥嬤的孫子」，檢方並未證實，仍待家屬進一步確認。

    彰化縣鹹粥嬤靠著賣粥，把孫子養大。（賴清美提供）

    彰化縣鹹粥嬤靠著賣粥，把孫子養大。（賴清美提供）

