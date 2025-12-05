為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    屏東刑警父子檔同隊聯手破詐騙案 追回400萬贓款

    2025/12/05 00:36 記者葉永騫、蔡宗憲／屏東報導
    屏東分局偵查隊長張豊鵬、張晁瑋父子檔上陣，逮詐騙車手追回400萬贓款。（記者葉永騫攝）

    屏東縣刑警大隊偵一隊長張豊鵬上週臨危授命接任屏東警分局偵查隊長，兒子張晁瑋原本就是偵查隊偵查員，創下屏東警界父子在同一偵查隊服務先例。張豊鵬剛上任就接獲詐騙案，直接派兒子協助，成功逮獲車手，保住被害人被騙走的400萬元，父子兵聯手建功，傳為佳話。

    56歲的張豊鵬在警界服務36年，擔任刑警長達30年，辦案經驗豐富，曾在高雄及屏東地偵破不少重大案件，包括協助逮捕十大槍擊要犯林豐德及破獲海陸上兵遭誤殺案、槍枝改造兵工廠等，責任心與能力深受肯定。

    屏東警分局偵查隊長職務上週突然出缺，需要有經驗及領導能力的資深刑事幹部坐鎮，張豊鵬臨危授命接下隊長一職，與分隊長張晁瑋創下父子同隊的罕見先例。而張豊鵬一到任，立即指派張晁瑋到萬丹鄉轄區協助偵辦失金400萬元詐騙案，兒子張晁瑋不負使命，成功協助同仁逮到詐騙車手，追回被害人的400萬元。

    張晁瑋說，爸爸是他的直屬長官，隊部同仁都睜大眼睛在看老爸如何指揮兒子辦案，如果做不好，壓力會很大。

    屏東縣警局刑警大隊長葉士傑說，張豊鵬從基層刑警做起，工作盡責，兒子張晁瑋追隨父親的腳步，考取刑警，努力進修升任偵查員，對辦案有熱情。張家父子在同一單位服務，沒有偏袒，反而讓隊部同仁對這對父子的工作精神感動，有助提升隊部士氣。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

