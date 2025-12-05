5歲童玩菜刀遭呼巴掌 法官認定父親體罰侵權判拘役

男童玩菜刀被父親賞耳光，導致頭部受傷。彰化地院依《兒少法》故意對兒童傷害罪，判拘役20日。（記者陳冠備攝）

彰化5歲男童把玩菜刀，父親喝止無效後遭摑掌，重心不穩跌撞紗門受傷，哭聲驚動鄰居報案。男子辯稱若不「管教」，恐害其他孩子受傷。然而法官認定，他應優先改善刀具存放環境，而非以暴力懲戒兒童。法院依《兒少法》故意對兒童傷害罪及違反保護令罪，判拘役20日，緩刑2年，並須完成6小時親職教育。

判決書指出，男子與妻子育有4名子女，5歲男童為次子。2023年9月，男子曾因對次子不當教養遭報案，法院核發通常保護令，明令不得再對男童施以身體或精神不法侵害，保護令期間為2年。

今年3月，男童突然拿起菜刀把玩，男子見狀失控，一掌打向男童臉部，孩子往後跌撞紗門，造成頭皮紅腫、瘀青。警方獲報後依違反保護令將男子帶回。男子否認犯罪，並辯稱稱若不「管教」，兒子可能傷及其他子女。

法院審理時，引述《兒童權利公約》及聯合國兒童權利委員會的解釋指出，體罰無論輕重，皆屬暴力與侮辱人格，與兒童的人性尊嚴與身體自主權相牴觸；照護者即使基於「教育目的」，也不得以合理或輕微體罰作為抗辯，各國均應以法律及教育手段全面禁止。

法官進一步指出，摑掌除了造成身體疼痛，更帶有羞辱意味，容易讓兒童產生被否定、被威嚇的心理創傷，並非任何形式的合理懲戒。

法官認為，雖然男子是出於教育目的而犯罪，但5歲童本來就不應輕易拿到鋒利刀具，且此案後，男童又兩次玩刀割傷兄弟，足見家中刀具放置管理不當，身為父親應先自省如何改善，阻止兒童輕易接觸危險物品，而不是以暴力管教取代教養。

審酌，男子從事臨時工與身障妻育有４子女，判處拘役20日，緩刑2年，並於6月內完成6小時親職教育。

