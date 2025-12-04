臉書不明人士推廣課程 桃園文化局：冒名粉專非官方帳號

桃園市文化局呼籲民眾提高警覺，慎防冒用粉絲專頁詐騙廣告。（桃市文化局提供）

桃園市政府文化局今（4）日傍晚發布新聞稿表示，近日接獲通知有不明人士以「桃園好鄉文化學習驛站」名義建立Facebook粉絲專頁，除擅自轉載該局官方粉專「藝遊桃園」的圖文內容外，亦投放廣告宣傳該局未開設的課程；文化局感謝各界的關心與提醒，後續將持續追蹤處理進度，並加強社群帳號的安全防護機制，確保民眾權益不受損害。

文化局澄清，該粉絲專頁並非由該局設立、亦無任何業務往來，請民眾務必認明具藍勾勾官方認證的「藝遊桃園」為官方帳號；文化局已向Meta檢舉該帳號，並要求儘速下架粉專刊登的相關內容，以保障民眾資訊安全。

文化局提醒，近期各縣市政府粉專屢遭冒名與詐騙情事，本次亦為該局第三度遭不法人士假冒，呼籲民眾面對可疑訊息務必提高警覺，切勿點擊來源不明的連結，亦勿在可疑網站或表單中填寫個人資料。如有疑慮，可撥打文化局電話（03）332-2592查證，以避免個資外洩或遭詐騙。

另外，欲了解文化局最新消息及活動資訊，請以桃園市政府文化局官方網站及認證粉絲專頁「藝遊桃園」公告為準，勿輕信來路不明訊息。

桃園市政府文化局官方認證Facebook粉絲專頁「藝遊桃園」。（桃市文化局提供）

