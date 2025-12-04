畫面曝光! 陸軍彰化演練出包 榴彈擊中民宅、樹木也遭殃

陸軍教準部在彰化進行砲彈演練，155公厘榴彈偏飛擊中民宅，一棵大樹當場被撞斷。（民眾提供）

陸軍今（4日）在彰化縣溪州鄉進行實砲射擊演練時，一枚155公厘榴彈失控，偏離預定目標，飛向附近社區村落，造成3戶民宅遮雨棚、鋁門、樹木及磚牆受損，幸無人受傷。軍方事後緊急尋獲砲彈，並致贈慰問金、承諾修繕，鄉公所已要求陸軍加強安全防護。

這起事件發生在上午9時許，當時演練砲聲隆隆，一枚砲彈卻朝溪州鄉大庄村方向飛去。現場監視畫面顯示，砲彈先擦過第一戶民宅的鐵皮遮雨棚邊角，接著向下撞擊鋁門，再彈飛至隔壁並撞斷一棵樹，隨後著地彈起，繼續飛行約250公尺，最終撞擊第三戶民宅的外牆磚面後落地。

第一戶民宅的夫婦，當時正在遮雨棚下準備早餐，聽聞巨響與撞擊聲，又見鄰居樹木應聲折斷，嚇得停下手邊煮食，當下只聽到巨響和門板震動，完全不知道發生何事，直到調閱監視器畫面才驚覺「砲彈打到家裡來！」；第三戶居民也聽到牆壁遭撞擊，出門竟見一顆砲彈躺在地上，嚇得不敢靠近。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，今日上午9時30分時許，砲測中心進訓部隊於濁水溪北岸執行火砲射擊訓練時，因不明原因造成155公厘榴彈誤落民宅事件，造成3戶民宅局部受損，幸無居民受傷。事後指揮官立即赴現場慰問居民表達歉意，也獲得住戶諒解。

陸軍教準部表示，事件發生後即由專業人員偕同司令部編組專案小組前往調查，釐清事故發生原因。

榴彈撞斷一棵樹。（民眾提供）

監視器拍到，砲彈誤擊民宅時一度天搖地動。（民眾提供）

155公厘榴彈掉在附近村落，軍方緊急到場尋獲砲彈。（民眾提供）

