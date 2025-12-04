為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市大尖山眺望絕美景色 犯保協會新據點撫慰「馨生人」

    2025/12/04 20:21 記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導
    犯保士林分會第四個「馨生保護服務據點」今天揭牌。（記者吳昇儒攝）

    犯保士林分會第四個「馨生保護服務據點」今天揭牌。（記者吳昇儒攝）

    犯罪被害人（馨生人）常因受到案件影響，無法走出陰影，法務部為了鼓勵馨生家庭走出困境，在犯罪被害人保護協會的協助下，於全國設立「馨生保護服務據點」。犯保士林分會今日邀請在汐止大尖山上開設珈樂比咖啡廳的張老闆，加入馨生據點的行列。希望透過眺望台北盆地等絕美景色，撫慰馨生人的心靈。

    犯保士林分會透過汐止在地的仕紳協助，與在大尖山開設珈樂比咖啡廳的張老闆溝通後，認為該處可以眺望台北市美景，且周邊還有天秀宮、聖德宮等多間知名宗教廟宇，加上健身步道，有助於馨生人生活重建，決定在該處設置馨生保護服務據點。

    法務部保護司司長洪信旭表示，汐止大尖山上珈樂比咖啡廳是士林分會的第4個馨生保護服務據點，也是全國第61個服務據點，環境非常優美，早期對汐止的印象就是潮濕，沒想到會有這樣絕美的環境，還能眺望台北101大樓，欣賞台北市美景。

    馨生保護服務據點在國境之北連江有設置，國境之南，屏東也有，但沒想到大尖山那麼漂亮，非常歡迎馨生人前往。

    高檢署主任檢察官侯千姬指出，馨生保護服務據點是讓馨生朋友有一個喘息空間，彼此可以支持安慰、療癒，有助於生活重建，非常感謝張老闆及犯保士林分會的主委林志銜提供那麼好的場所。

    士林地檢署檢察長張云綺也當場感謝提供場地的張老闆，並邀請在場的馨生人們要多多到這些關懷據點，讓自己開心，這樣士林地檢署也會跟著感到開心。

    犯保士林分會主委林志銜說，據點周邊有許多知名佛、道、一貫道的寺廟，周邊的彌勒內院內，更有全國第一尊肉身佛；據點旁還有步道走到大尖山頂，空氣清新，非常適合大家到這裡散心。

    犯罪被害人保護協會士林分會主委林志銜（右）邀請汐止大尖山上珈樂比咖啡廳的張老闆加入「馨生保護服務據點」行列。（記者吳昇儒攝）

    犯罪被害人保護協會士林分會主委林志銜（右）邀請汐止大尖山上珈樂比咖啡廳的張老闆加入「馨生保護服務據點」行列。（記者吳昇儒攝）

    法務部保護司司長洪信旭指出「馨生保護服務據點」國境之南、北都有，歡迎大家前往。（記者吳昇儒攝）

    法務部保護司司長洪信旭指出「馨生保護服務據點」國境之南、北都有，歡迎大家前往。（記者吳昇儒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播