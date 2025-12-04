為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    躲不掉！基隆男13年前性侵未成年洗頭妹 檢起訴他7年以上重罪

    2025/12/04 19:43 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市黃姓男子13年前性侵未成年洗頭妹，基隆地檢署今天偵結將黃男涉犯對未滿14歲之女子犯加重強制性交罪起訴。此為示意圖。（資料照）

    基隆市黃姓男子13年前，在桃園市某家剪燙店結識當年僅13歲的洗頭小妹小姿（化名），見她年幼可欺，佯稱約她看電影後，騎車載往陽明山兜風，趁與小姿到溫泉會館泡湯時，性侵她得逞。小姿在事隔13年後，提告黃男性侵她。基隆地檢署依所掌握的證據，認定黃男涉犯刑度7年以上、對未滿14歲之女子犯加重強制性交罪，據以起訴。

    起訴指出，40多歲的黃姓男子13年前到桃園市某剪燙店認識當年僅13歲在店內幫忙洗頭的工讀生小姿後，約小姿看電影，再騎車載小姿到台北市陽明山兜風，最後到溫泉會館泡湯。

    小姿指控，她與黃男在泡湯時，不顧她堅決表示「我不想要這樣」、「這不是我們約好的事情」、「我想先出去了」，先以雙手猥褻她胸部及下體，強吻她，再扯開她的浴巾，將她壓在床上，性侵得逞。

    小姿在事隔13年後，對黃男提起強制性交告訴，警方找來黃到案，黃供稱確有其事，但當時是兩情相悅，他並未硬上，不過，檢方依所扣得的相關證據，認定黃男涉犯刑度為7年以上，對未滿14歲之女子犯加重強制性交罪，予以起訴。

