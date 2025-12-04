為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    高市衛生局台灣鯛魚藥檢出大包 業者可提告國賠求償

    2025/12/04 19:36 記者黃佳琳／高雄報導
    台灣鯛魚藥檢出大包，高市衛生局局長、副局長、科長鞠躬道歉。（記者黃良傑攝）

    高市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」產品時，誤指魚排含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，法界指出，如果是承辦人員故意把參數設錯，則構成偽造文書罪，可處1年以上、7年以下有期徒刑；而業者若不滿意高市衛生局提出的賠償方案，也可以走國賠尋求救濟。

    衛生局表示，11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」一案疑義，今日經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動送交檢調釐清。

    法界指出，一般這類檢驗電腦都有固定人員進行操作，如果檢調釐清後，發現是承辦人員故意把參數設錯，則構成「公務員登載不實罪」，可處1年以上、7年以下有期徒刑，但如果是被同事惡搞把參數修改，則更動參數的人也會構成「使公務員登載不實罪」，可處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，但不管是承辦人自己設錯或是被同事搞錯參數，刑事部分都只處罰「故意犯」，不處罰「過失犯」。

    而受害的全聯和雲林縣口湖漁類生產合作社，若不滿意高市衛生局提出的賠償方案，也可以透過國賠方式進行求償，而國賠構成要件，只要是公務員執行職務因「故意」或「過失」不法侵害人民的權利，即可獲得賠償；若高市衛生局人員是故意把參數設錯，高市衛生局也可向該員請求返還國賠金額。

