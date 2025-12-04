為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國小導師偷拍學童隱私影像 忘了「 1動作」犯行曝光

    2025/12/04 19:18 記者王捷／台南報導
    台南地院。（資料照）

    台南某國小謝姓導師，在教室多次以電子設備偷錄班上學童身體隱私畫面，台南地院依兒童及少年性剝削防制條例認定4項犯行成立，合併量刑2年，宣告緩刑5年並附帶義務勞務、法治教育與保護管束。

    謝男自前年8月起在台南某國小擔任班導，帶領數名學童。去年起，他在教室後方座位附近藏放微型錄影裝置，並以手機連線啟動錄影，再利用手機近距離拍攝，在學童不知情下偷錄身體隱私畫面，有學童發現老師忘了關閃光燈偷拍，才讓這件事曝光，家長聯合其他被害家長到警分局提告。警方前往教室與住處搜索，家中筆記型電腦，查扣手機、微型錄影裝置與筆電等物，並整理檔案作為證據移送台南地檢署。

    法院指出，謝男在偵查與審理過程均坦承行為，犯罪事實明確，他身為導師，本應保護班上學童，卻利用職務機會反覆蒐集敏感影像，嚴重破壞未成年人的人格與對師長的信任。

    檢方原依兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項起訴，主張屬違反意願拍攝兒童性影像。合議庭檢視條文體系與相關判決後認為，本案並無強暴或壓抑意思自由的手段，較符合第36條第1項規範，遂變更起訴法條，認定拍攝3罪與無故重製1罪成立，依數罪併罰原則計算刑度。

    量刑部分，法院考量謝男無前科，犯後坦承，並與學童及家長調解獲得原諒，但行為持續多月，對多名學童造成長期陰影，合併執行執行2年，並宣告緩刑5年，命他2年內完成200小時義務勞務與8小時法治教育課程，緩刑期間接受保護管束，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

