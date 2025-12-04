為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南「資深仙塔」助詐團 新北婦作證氣哭：600萬看病錢沒了

    2025/12/04 19:52 記者王捷／台南報導
    新北7旬丁婦拄助行器，大老遠南下台南地院作證，指控被假直播買玉石詐走600多萬看病錢，涉嫌協助詐團的女律師何紫瀅卻只跟她說不管珠寶的事，氣得當庭落淚。（記者王捷攝）

    新北7旬丁婦拄助行器，大老遠南下台南地院作證，指控被假直播買玉石詐走600多萬看病錢，涉嫌協助詐團的女律師何紫瀅卻只跟她說不管珠寶的事，氣得當庭落淚。（記者王捷攝）

    台南「資深版仙塔」律師何紫瀅與莫姓嫌犯合作，招募成員加入詐欺集團，還在多起案件中出任車手與主嫌辯護人，台南地方法院今天審理，行動不便的丁姓婦人大老遠從新北到台南作證，她被騙了600萬，氣到當庭哭泣。

    年約70多歲的丁婦，住在新北市，她在臉書看到直播賣珠寶、翡翠原石，詐團好幾次派車手到她家收現金，還聲稱有律師何紫瀅掛保證，但她得知被騙後，打電話詢問何，何紫瀅只跟她說沒在管珠寶的事。

    審理資料顯示，與何紫瀅列為共犯的莫文昌，從2024年8月起，招募黃振嘉、張秉安加入假買賣玉石的詐欺集團，由莫文昌、王亮晨共同指揮車手，提領被害人匯入的款項後交回詐欺機房，並安排車手一旦遭警方查獲，由何紫瀅出面擔任辯護人，翡翠合約上也記載何紫瀅為法律顧問。

    丁婦的兒子說，還好車手被抓到時，俗稱紙飛機的Telegram通訊來不及刪除，才發現部分證據，且還有一份簽收單。對於被害人的證詞，檢查官的詰問、何律師的辯護人都沒有爭執，但檢方起訴組織犯罪、洗錢、洩密等罪，何律師都否認。

    丁婦作證結束後，氣到當庭哭泣，拄著助行器離開，並說想到這件事就痛苦，原本以為買了原石與珠寶可以當作投資，結果被騙走600多萬的看病錢，不願再大老遠來作證；丁婦的兒子則說，之後要提刑事附帶民事求償。

    法庭依這些事實，還原假買賣玉石詐欺集團與何紫瀅的分工情形，何律師到底掛名法律顧問還是知情卻參與，未來將隨審理進度釐清。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

