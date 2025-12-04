台中機械車位未感應「還有人」！1歲娃遇死劫 住戶與維修商遭起訴

發生憾事的機械停車位。（資料照）

台中北屯區7月發生一起震驚社區的機械車位奪命悲劇，劉姓男子抱著1歲多兒子正準備從車內取物時，卻因另名住戶提前操作車位，讓機械停車設備突然啟動下降，導致父子與車輛瞬間墜落，男童最終遭重壓不治。該案檢方近日偵結，依過失致死罪嫌起訴讓車位作動的余姓住戶，以及負責保養的陳姓維修廠商。

事發於7月19日傍晚6時許，劉姓男子帶著幼兒返家，車輛停妥社區地下一樓5號機械車位，劉男再至後座抱起幼兒站立於該機械車位停車板上，此時余姓住戶駕車進入車庫，他以倒車方式進入升降梯後，先按下前往B1按鈕，接著又按了4號車位按鈕，但未確認機械車位是否有人或淨空，導致5號車位瞬間連動。

只見劉男腳下踏板突然傾斜往下移動，他抱著孩子失去平衡，車輛因車門未關緊一度卡住導致劉男跟小孩跌落下方，最後車子仍支撐不住翻落壓向掉落的男童頭部，送醫仍宣告不治。

案發後檢方現場勘驗查出，該社區機械車位2011年起由某機電公司陳姓負責人承包保養維修，但現場未設置反射鏡、監視器、感應元件，也無法讓使用者確認車位是否淨空，且缺乏緊急停止按鈕，多項安全機制欠缺，陳男辯稱已貼使用公告，並宣稱「機械車位本就不是100% 安全」，使用者應自負注意義務。

余姓住戶則稱只按B1，未按4號車位按鈕，不曉得為何車位會移動，檢方調閱監視畫面後認為，說詞與事證不符，全案近日依過失致死罪嫌起訴余男、陳男。

