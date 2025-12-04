涉收6萬洩作戰計畫機密 前馬防部陸軍中士求刑12年

高檢署。（資料照）

曾任陸軍馬祖防衛指揮部的孫姓中士運輸士，因欠債及貸款壓力，亟需款項而受暱稱「百威」等人利誘，將作戰計畫等國家機密及軍事機密外洩，並收取新台幣及虛擬貨幣約6萬元報酬，高檢署今依違反國家安全法、陸海空軍刑法、國家機密保護法及貪污治罪條例起訴孫、求刑12年，並將在押中的孫男移審法院，高等法院已裁定續押。

檢方調查，孫男於2022年11月、12月，受暱稱「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人利誘，約定以新台幣或虛擬貨幣為報酬，換取任職單位內可取得的機密資料；孫因此持手機拍攝作戰計畫等國家機密及軍事機密相關資料後，傳給上述不明人士，並獲取約6萬元報酬。

高檢署指揮馬祖憲兵隊及國防部軍事安全總隊共同偵辦此案，將孫聲押獲准，今依涉國安法、刑法、陸海空軍刑法、國家機密保護法中的「洩漏或交付」及「刺探或收集」公務應秘密文書、國防應秘密文書罪、軍事上應秘密文書罪、國家機密罪及貪污治罪條例收賄罪起訴孫男。

檢方認為，孫男是軍職人員，與國家具有信賴關係，對國家負有忠誠義務，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，僅為貪圖區區數萬元竟洩漏交付國家機密及軍事機密予他人，罔顧國家安全，殊屬不該，檢察官建請法院從重量處有期徒刑12年，以示儆懲。

高檢署強調，國家安全乃民主基石，高檢署針對任何危害國家安全案件，均秉持縝密蒐證、向上溯源、向下刨根原則，俾以嚴懲不法，保障國家安全。

