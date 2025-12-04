新婚妻職訓班上到「出軌生子」 男不甘戴綠帽提告獲賠80萬

彰化新婚女子上職訓班，卻跟講師暗通款曲，進而結婚生子，2人遭告侵害配偶權，賠償80萬元。（資料照）

彰化蔡姓女子婚後產下1子，為了負擔育兒費，隔年報名職訓班，未料跟講師發生情愫，進而出軌、懷孕產下1對雙胞胎，最後乾脆離婚，跟講師結婚。蔡女丈夫不甘「愛人仔對郎造」，甚至婚內懷孕，憤而對2人提告、求償150萬元。彰化地院審理，認定被告2人婚內不正常交往行為已構成侵害配偶權，判決2人應連帶賠償80萬元。

判決書指出，蔡女與夫2023年3月結婚，同年9月育有一子，2024年4月蔡女至職訓班上課，跟班上講師互通款曲，同年6月蔡女懷孕，8月協議離婚，11月與講師結婚，隔年1月生下1對雙胞胎。

人夫主張，他與蔡女結婚後，育有1子，隔年，妻子至職訓班上課，竟在婚姻關係存續期間與講師發生性行為，並懷孕生下雙胞胎，雖然協議離婚，但認為配偶權受嚴重侵害，因此向2人提告求償150萬元精神慰撫金。

蔡女辯稱，2人婚姻僅維持短暫時間，她曾受到丈夫家暴，並獲法院核發保護令，離家後雙方關係早已形同破裂，她是在分居後才與講師往來，並無侵害配偶權的問題。講師也喊冤，表示不知蔡女是已婚身分，沒有侵害他人婚姻的故意。

法官調查發現，該職訓課程由講師全權管理，連學員報考技能檢定也由他代辦，而報名必須提供身分證影本，配偶欄資訊一目了然。法官認為，他不可能不知蔡女已婚，辯稱「不知情」與事證不符。

法官審理認為，2名被告在婚姻存續期間發展親密關係、甚至懷孕生子，已明顯破壞婚姻生活安全，違背善良風俗，侵害配偶權情節重大。審酌3人收入、資產與需扶養子女的情況，最終裁定2人須連帶賠償80萬元。

