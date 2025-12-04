公園廁所拍愛愛片轉傳友人欣賞 少女揭發男友惡行檢起訴

陳姓男子被控約少女小晴到公園無障礙廁所嘿咻時，以手機攝影2人性愛過程，竟當著小晴的面轉傳友人分享。基隆地檢署偵結將陳提起公訴。（情境照）

基隆市陳姓男子2年前透過IG社群平台，認識還在就讀國中的少女小晴（化名）後，約小晴到便利超商、公園無障礙廁所，共發生3次性行為；其中1次，陳被控以手機拍攝2人性愛過程，竟當著小晴的面轉傳給友人欣賞。基隆地檢署調查後，將陳男依妨害性自主等嫌將他提起公訴。

起訴指出，陳姓男子2年前9月間，透過IG社交平台認識年僅14歲還在念國中的小晴，2人在網路上交談多日後發展成為男女朋友沒多久，陳男某日晚間約出小晴，到小晴住處附近的便利超商發生性行為；2個月後某日晚上，陳男再約小晴到公園無障礙廁所發生第二次性行為。

請繼續往下閱讀...

去年2月間某日下午，陳男再次約出小晴到公園無障礙廁所，發生第三次性行為，這次雖然也未違反小晴意願，且在發生性行為過程中經過小晴同意，以手機攝影2人嘿咻過程，未料，陳拍攝2人嘿咻過程時，竟當著小晴的面轉傳給友人分享。事後，小晴越想越不甘，報警揭發陳男惡行。

基隆地檢署調查後認定，陳男與小晴發生3次性行為，涉犯妨害性自主對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，共犯3罪，另拍攝與小晴嘿咻影片，還轉傳給友人，依兒童及少年性剝削防制條例罪，將陳男提起公訴。

