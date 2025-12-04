防制境外茶混充台灣茶 高檢署：全力嚴查速辦

高檢署與行政院食品安全辦公室，為防制境外茶混充台灣茶違法行為，今日邀集衛福部食藥署、農業部農糧署、農業部茶及飲料作物改良場、法務部調查局、內政部警政署刑事局、保安警察第七總隊第三大隊，舉行查察聯繫會議。（高檢署提供）

因應明年春節將到來，高檢署與行政院食品安全辦公室，為防制境外茶混充台灣茶違法行為，今邀集衛福部食藥署、農業部農糧署、農業部茶及飲料作物改良場、法務部調查局、內政部警政署刑事局、保安警察第七總隊第三大隊，舉行查察聯繫會議；高檢署強調，將持續攜手行政機關，督導地檢署指揮司法警察機關積極查辦，並透過查扣不法所得等手段，全力嚴查速辦、刨根斷源，遏阻這類行為。

高檢署與行政院食品安全辦公室，自2023年以來，每年春節前均召開聯繫會議，擬定防制境外茶混充台灣茶策略方案，預防違法行為。

請繼續往下閱讀...

高檢署指出，本次會議決議針對烏龍茶、包種茶等系列茶產品展開查察行動，查察時間自即日起至明年春節前後；高檢署督導所屬地方檢察署，指揮調查局、刑事局、保七總隊第三大隊，針對中大型茶葉銷售商進行布線查察；行政機關則由食藥署與農業部農糧署聯合稽查一般商舖市售年節茶產品，並委由茶及飲料作物改良場依法快速檢驗。各機關聯手自上中下游全面預防詐欺、產地標示不實及攙偽或假冒等不法混茶行為。

高檢署表示，「保障合法，取締非法」為本次會議結論，高檢署與行政院食品安全辦公室基於預防勝於查辦原則，呼籲業者應誠信經營，以免觸法。

