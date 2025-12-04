男開車狠撞斷電桿 走入農田脖子噴血

男子開車撞斷電桿，轎車墜落農田。（民眾提供）

一名54歲男子今（4）日早上7點多駕駛轎車猛撞苗栗縣後龍鎮溪洲路旁電桿，電桿因強烈撞擊力道斷裂，男子所駕駛轎車也毀損嚴重，警方與消防人員獲報趕至現場，男子自行脫困走在附近田地，發現男子脖子及喉嚨有大量失血，一旁放有剪刀，男子見警、消靠近疑情緒失控，竟拿起剪刀打算自戕，警方立刻制止、趕緊將男子送醫，目前無生命危險。

竹南警方初步調查，該名男子獨自駕車沿溪州路由北往南行駛，行經勝利街附近不知何故自撞路旁電線桿，目擊者稱當時男子車速相當快，撞斷電桿後男子自行下車，並往一旁田地方向走去，警方找到男子後發現其脖子及喉嚨大量失血，一旁則有一把剪刀，疑情緒不穩，並有自戕狀況，警、消迅速對男子進行包紮、止血等緊急處置後將男子送醫，目前男子狀況穩定並轉送台中醫院治療，據了解，男子近期情緒不穩，並且常常失眠。

請繼續往下閱讀...

竹南警方提醒，若民眾身邊家人、朋友近期情緒明顯低落、行為異常，務必提升警覺並及時尋求協助，可撥打1925、1995（張老師）、110 或 119，由專業人員提供即時支援

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

男子開車撞斷電桿。（民眾提供）

兩根電桿都被撞斷。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法