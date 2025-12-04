曾嗆100通110伺候 退警「蕭湘公子」又挑釁西屯所員警 判罰5000

桃園地院今年2月才以妨害公務等罪判蕭姓退休警員2年8月，未料他今年9月南下台中，又前往西屯派出所對執勤員警挑釁，台中地院審理後，依違反社會秩序維護法判罰5000元。（資料照）

以「蕭湘公子」自居的蕭姓退休警員再度惹議！桃園地院才在今年2月以妨害公務等罪判他2年8月，未料他今年9月南下台中，又前往西屯派出所對執勤員警挑釁，台中地院審理後，認定他當時以嘲諷、侮辱方式干擾公務進行，依違反社會秩序維護法判罰5000元，可抗告。

事件發生在今年9月20日晚間，蕭男獨自走進台中市第六分局西屯派出所稱要「報案、提告」，然他並未進入正常報案程序，而是立刻拿出手機朝員警拍攝，開始針對執勤警員挑釁，質疑警方「竄改逕舉單」，甚至指控這間派出所曾「叫人去搬磚」。

接著語氣愈發嘲諷，對年輕員警冷笑：「警察當多久了？」「小小年紀當警察喔？」又接連嗆聲「沒工作很可憐喔」、「你領到退休金再來講話」，員警當場多次制止他激烈言語與持續攝錄，但蕭男完全不理會，反而愈拍愈起勁，態度囂張。

由於他不僅阻礙正常報案流程，也干擾其他案件受理，所內原本運作因此被迫中斷，分局當下依社維法將他移送裁處，台中地院調閱派出所監視器與員警密錄器後認定，蕭男以言語辱罵、貶抑方式向執勤警察挑釁，雖未達犯罪所需的「強暴脅迫」程度，但已屬足以干擾公務「不當行為」，審酌其過往紀錄、智識程度及犯後態度，裁定處以罰鍰5000元。

蕭男並非首次與員警衝突，曾在桃園地區多次拍攝影片對警車逼車、辱罵員警，甚至曾嗆「100通110伺候」，桃園地院今年初審結，依妨害公務等罪合併判刑2年8月。

