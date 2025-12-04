為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    抓到了！中壢車站偷拍女子裙底 48歲眼鏡男被拘提到案

    2025/12/04 16:39 記者李容萍／桃園報導
    圖中穿著斯文的男子，疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，被路人目睹拍下。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    圖中穿著斯文的男子，疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，被路人目睹拍下。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    一名戴黑框眼鏡、穿著斯文的男子被爆，在中壢火車站前周邊流連，疑將鏡頭藏在手提包偷拍女生裙底風光。中壢警分局中壢派出所昨（3日）將該名48歲偷拍男帶回偵辦，今日依妨害秘密罪嫌移送法辦。

    桃園市在地臉書社群平台上月26日PO文點名，中壢火車站前建國路有偷拍變態出沒，一名戴黑框眼鏡、穿著斯文男子，固定上午通勤時間出沒在車站周邊，卻疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，畫面曝光引發議論。

    中壢派出所日前成立專案小組，主動通知被害女子提告，並於昨下午2點25分持拘票及搜索票，將這名偷拍男子拘提帶回偵辦，並查扣改裝式針孔攝影機、電腦硬碟、記憶卡等證物，內有男子在中壢站前偷拍畫面，全案依妨害秘密罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    中壢警分局長林鼎泰表示，偷拍行為嚴重侵害民眾隱私安全，警方對此絕不寬貸。另呼籲民眾若遇有明顯可疑人士靠近或目擊疑似偷拍情事，請務必於第一時間立即撥打110讓警方能第一時間介入處置，或能見義勇為，發揮守望相助精神大聲示警提醒被害人。只要及時通報，警方必定盡速到場，維護民眾權益。

    圖中穿著斯文的男子，疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，被路人目睹拍下。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    圖中穿著斯文的男子，疑似將鏡頭藏在手提包內偷拍女生裙底，被路人目睹拍下。（取材臉書粉專「內壢大小事」）

    警方查扣偷拍男子疑藏鏡頭的手提包。（記者李容萍翻攝）

    警方查扣偷拍男子疑藏鏡頭的手提包。（記者李容萍翻攝）

    警方查扣改裝式針孔攝影機、電腦硬碟、記憶卡等證物。（記者李容萍翻攝）

    警方查扣改裝式針孔攝影機、電腦硬碟、記憶卡等證物。（記者李容萍翻攝）

    警方查扣偷拍男子疑藏鏡頭的手提包。（記者李容萍翻攝）

    警方查扣偷拍男子疑藏鏡頭的手提包。（記者李容萍翻攝）

    圖
    圖
