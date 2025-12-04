小紅書「已讀不回52天」成遭限制接取關鍵 反觀臉書回應速度「以分計算」

內政部打擊詐欺指揮中心副執行祕書賴正庸（右）。（記者鄭景議攝）

小紅書APP涉詐情節嚴重，內政部今日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會，即日起對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」。據了解，內政部在10月14日就發函請小紅書母公司依法提出具體改善作為，但迄今52天過去業者並無任何回應。反觀其他大型平台Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok，都有做出回應及具體改善措施，Google、LINE、TikTok收到改善命令時都在48小時內做出回應，臉書在接到相關詐欺改善的回應最快更是「以分、小時計算」。

內政部打擊詐欺指揮中心副執行祕書賴正庸坦言，在過去所有大型社群網路平台中，像小紅書這樣完全已讀不回的情況，是「史上首見」，讓他們也相當驚訝。

賴正庸舉例，今年初時臉書的「Market Place」涉詐情節嚴重，國人在「Market Place」遭詐最高一天可達180件，政府發函給臉書後，臉書迅速做出回應，表示「Market Place」與臉書的IP綁在一起，無法限制接取否則會直接影響臉書用戶，但承諾會做出具體改善措施。之後臉書就自己設計打詐AI，目前「Market Place」遭詐案件數最高僅剩下一天10件，改善狀況明顯。

賴正庸指出，所有社群網路平台都需在台灣設置法律代表人，以供他們聯繫，若有網購功能，還需要做商業及稅籍登記，有市集功能的小紅書不但未設置法律代表人，也不做商業及稅籍登記，於我國法律所不容。

