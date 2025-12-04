為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    違停引巡邏警注意 老毒蟲拒檢與警扭打遭法辦

    2025/12/04 16:49 記者徐聖倫／新北報導
    警方將林翁等3人帶上警車。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將林翁等3人帶上警車。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市三重警分局巡邏員警昨晚間行經民生街，發現1輛轎車違停路邊，警方上前盤查，車內72歲林姓老翁下車拒檢，並與警方發生扭打。車上另2人不敢妄動，警方最終將林男壓制在地，並在林翁身上與車上搜出海洛因、喪屍煙彈等證物，警方將林等3人依法送辦。

    據悉，林翁與62歲陳姓男子、58歲林姓男子為毒友關係，3人昨晚間6時許開車到三重民生街找朋友，並將汽車違停在路邊。巡邏員警經過注意到這輛車，於是上前盤查。林翁自知攜毒且遭通緝，決定放手一搏，下車與員警扭打在一起，試圖躲避查緝。

    而警方還是比林翁更為強悍，強勢將他壓制在地並呼叫支援，優勢警力之下3人只能乖乖配合。警方在林翁身上搜出海洛因，另在陳、林2名友人身上搜出喪屍煙彈，3人被警方帶回偵詢。

    林翁等3人經查有多起毒品前科，其中林翁因毒品案遭通緝中，他們是長期一起吸毒的毒友；3人向警方供稱，毒品是在網路上買的，詳細賣家資料他們不知道。警詢後，依妨害公務、毒品等罪嫌，將林翁等3人移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

