收賄放水事業廢棄物進焚化爐 桃市2清潔隊員、業者貪污罪判刑

經營東昌洋行的宋姓男子違法收受一般事業廢棄物，行賄焦姓、劉姓清潔隊員收受廢棄物後，當成家庭廢棄物進欣榮焚化爐焚燒，檢方依貪污罪將3人起訴；桃園地方法院判決出爐。（擷取自桃園市政府官網）

經營東昌洋行的宋姓男子未領有廢棄物清除處理許可證，但違法收受一般事業廢棄物，為節省支出竟行賄焦姓、劉姓清潔隊員收受廢棄物後，當成家庭廢棄物進欣榮焚化爐焚燒，行賄次數達43次，行賄金額約19萬餘元，檢方依貪污罪將3人起訴；桃園地方法院判決出爐，焦姓、劉姓清潔隊員分別判處徒刑2年10月、3年，褫奪公權2年，宋姓男子判處徒刑1年4月，緩刑4年。

法官分別依相關減刑規定對被告3人酌減其刑後，審酌被告3人犯後均坦承犯行，犯後態度尚佳。兼衡被告3人之犯罪動機、目的、手段、犯行所生危害等情，暨被告3人之教育程度、職業工作、家庭生活及經濟狀況，分別量處上述處分。

檢廉調查，焦姓清潔隊員自2017年2月至2021年2月止，任職於桃園市政府環境管理處楊梅區中隊，2021年3月調至中壢區中隊，擔任清運班清潔隊員兼駕駛；劉姓清潔隊員自2019年3月起擔任楊梅區中隊夜班資源回收組隊員，負責資源回收及廚餘清運等業務；宋姓男子利用焦姓、劉姓清潔隊員值班機會夾帶事業廢棄物到垃圾車。

全案經宋姓男子、焦姓清潔隊員向廉政署自首，此外2嫌及另名劉姓清潔隊員均坦承不諱，並主動繳回全部犯罪所得，檢方除依貪污治罪條例起訴，也建請法官減輕其刑，以啟自新。

