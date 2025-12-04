為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    收賄放水事業廢棄物進焚化爐 桃市2清潔隊員、業者貪污罪判刑

    2025/12/04 16:25 記者謝武雄／桃園報導
    經營東昌洋行的宋姓男子違法收受一般事業廢棄物，行賄焦姓、劉姓清潔隊員收受廢棄物後，當成家庭廢棄物進欣榮焚化爐焚燒，檢方依貪污罪將3人起訴；桃園地方法院判決出爐。（擷取自桃園市政府官網） 　

    經營東昌洋行的宋姓男子違法收受一般事業廢棄物，行賄焦姓、劉姓清潔隊員收受廢棄物後，當成家庭廢棄物進欣榮焚化爐焚燒，檢方依貪污罪將3人起訴；桃園地方法院判決出爐。（擷取自桃園市政府官網） 　

    經營東昌洋行的宋姓男子未領有廢棄物清除處理許可證，但違法收受一般事業廢棄物，為節省支出竟行賄焦姓、劉姓清潔隊員收受廢棄物後，當成家庭廢棄物進欣榮焚化爐焚燒，行賄次數達43次，行賄金額約19萬餘元，檢方依貪污罪將3人起訴；桃園地方法院判決出爐，焦姓、劉姓清潔隊員分別判處徒刑2年10月、3年，褫奪公權2年，宋姓男子判處徒刑1年4月，緩刑4年。

    法官分別依相關減刑規定對被告3人酌減其刑後，審酌被告3人犯後均坦承犯行，犯後態度尚佳。兼衡被告3人之犯罪動機、目的、手段、犯行所生危害等情，暨被告3人之教育程度、職業工作、家庭生活及經濟狀況，分別量處上述處分。

    檢廉調查，焦姓清潔隊員自2017年2月至2021年2月止，任職於桃園市政府環境管理處楊梅區中隊，2021年3月調至中壢區中隊，擔任清運班清潔隊員兼駕駛；劉姓清潔隊員自2019年3月起擔任楊梅區中隊夜班資源回收組隊員，負責資源回收及廚餘清運等業務；宋姓男子利用焦姓、劉姓清潔隊員值班機會夾帶事業廢棄物到垃圾車。

    全案經宋姓男子、焦姓清潔隊員向廉政署自首，此外2嫌及另名劉姓清潔隊員均坦承不諱，並主動繳回全部犯罪所得，檢方除依貪污治罪條例起訴，也建請法官減輕其刑，以啟自新。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播