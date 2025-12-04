刑事局解析小紅書詐騙 網拍詐騙、假投資佔最大宗

刑事局詐欺犯罪防制中心主任張文源分析小紅書詐騙數據。（記者鄭景議攝）

小紅書APP兩年內涉入高達1706件詐騙案件，造成國人財損近2.5億元，卻無法依法調取必要資料，形成實質法律真空。內政部今日宣告對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」。刑事局也公布今年度小紅書詐騙數據，其中假網拍與解除分期付款為最大宗，分別有283件、196件，佔比分別為37.43%、25.93%，假投資則有51件，佔比6.75%，假交友及色情應召則分別有43、23件，佔比為5.69%、3.04%。

刑事局詐欺犯罪防制中心主任張文源指出，詐騙集團會在小紅書的市集上架各種商品，或是發布想要販售某商品的貼文吸引民眾點擊，待民眾上當匯款以後，就會斷絕聯繫，並且把整個帳號刪除。假投資則是會偽裝成財經專家，時常以AI做成財經分析影片，引誘民眾匯錢透過他們來投資。也有以假交友開頭，再要民眾加入Line的假投資社群的假交友轉假投資詐騙。

內政部也表示，在15項檢測項目中，包含蒐集位置、蒐集通訊錄、蒐集剪貼簿、蒐集截圖、讀取裝置上儲存空間、過度填寫個資、過度要求權限、強迫同意不合理隱私條款、未充分保障個資權利、未啟動時上傳非必要個資、逕向第三方軟體開發套件（SDK）共享個資、封包有無導向中國境內位置、蒐集程式清單、蒐集設備參數、蒐集臉部資訊，小紅書全數違規。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

