小三酒家女與人夫爽啪1、2百次還炫光 遭人妻怒告求償下場曝

桃園花心男迷上酒家女，長期告訴妻子要去媽媽家，實則和酒家女約會，1、2年來發生1、2百次性關係，酒家女不滿花心男還要回家陪妻女，竟主動向人妻宣戰，炫耀親密關係，導致夫妻離婚，人妻憤而提告求償60萬元。案經桃園地方法院審理，酒家女言詞辯論並未到場，法官依照兩造收入、社經地位認定酒家女侵害人妻配偶權，判賠40萬元精神慰撫金，全案可上訴。

判決指出，被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決，法官審酌原告為大學畢業，從事營造業會計工作，被告則為大學肄業，從事酒店行業，及兩造之財產狀況，暨被告與花心男交往期間及情節、原告所受精神上痛苦之程度等一切情狀，認為原告請求被告賠償之精神慰撫金，以40萬元為適當。

法院調查指出，原告與邱姓男子於2020年3月結婚，婚後育有1名子女，邱姓男子是在酒店認識被告，雙方認識3至4個月即2022年底開始交往，交往了快2年，發生性行為約1、2百次，邱每週都會在酒家女處所住4到5天，還會跟妻子說去媽媽家之類。

酒家女因不滿邱姓男子還要陪伴妻子及子女，心生醋意，於2024年7、8月間主動傳訊人妻，除坦承與邱不正當關係外，還炫耀親密性愛行為，人妻因先生婚外情，致精神上遭受莫大打擊，因而於去年8月27日與離婚。

判決給付金額未逾50萬元，依民事訴訟法規定，法官應依職權宣告假執行，被告如以40萬元供擔保後，得免為假執行；另被告應給付原告40萬元，及自2025年8月2日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，訴訟費用由被告負擔3分之2，餘由原告負擔。

