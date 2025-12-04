為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    小三酒家女與人夫爽啪1、2百次還炫光 遭人妻怒告求償下場曝

    2025/12/04 16:58 記者謝武雄／桃園報導
    法官認定酒家女侵害人妻配偶權，判賠40萬元精神慰撫金。示意圖。（資料照）

    法官認定酒家女侵害人妻配偶權，判賠40萬元精神慰撫金。示意圖。（資料照）

    桃園花心男迷上酒家女，長期告訴妻子要去媽媽家，實則和酒家女約會，1、2年來發生1、2百次性關係，酒家女不滿花心男還要回家陪妻女，竟主動向人妻宣戰，炫耀親密關係，導致夫妻離婚，人妻憤而提告求償60萬元。案經桃園地方法院審理，酒家女言詞辯論並未到場，法官依照兩造收入、社經地位認定酒家女侵害人妻配偶權，判賠40萬元精神慰撫金，全案可上訴。

    判決指出，被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決，法官審酌原告為大學畢業，從事營造業會計工作，被告則為大學肄業，從事酒店行業，及兩造之財產狀況，暨被告與花心男交往期間及情節、原告所受精神上痛苦之程度等一切情狀，認為原告請求被告賠償之精神慰撫金，以40萬元為適當。

    法院調查指出，原告與邱姓男子於2020年3月結婚，婚後育有1名子女，邱姓男子是在酒店認識被告，雙方認識3至4個月即2022年底開始交往，交往了快2年，發生性行為約1、2百次，邱每週都會在酒家女處所住4到5天，還會跟妻子說去媽媽家之類。

    酒家女因不滿邱姓男子還要陪伴妻子及子女，心生醋意，於2024年7、8月間主動傳訊人妻，除坦承與邱不正當關係外，還炫耀親密性愛行為，人妻因先生婚外情，致精神上遭受莫大打擊，因而於去年8月27日與離婚。

    判決給付金額未逾50萬元，依民事訴訟法規定，法官應依職權宣告假執行，被告如以40萬元供擔保後，得免為假執行；另被告應給付原告40萬元，及自2025年8月2日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，訴訟費用由被告負擔3分之2，餘由原告負擔。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播