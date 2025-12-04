為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    小紅書2年涉詐千件造成2億財損 內政部下重手「停止解析、限制接取」

    2025/12/04 15:55 記者鄭景議／台北報導
    內政部今日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會，即日起將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」。（記者鄭景議攝）

    內政部今日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會，即日起將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」。（記者鄭景議攝）

    小紅書APP2年內涉入高達1706件詐騙案件，造成國人財損近2.5億元，卻無法依法調取必要資料，形成實質法律真空。內政部今日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會，即日起將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間一年。用戶即日起使用該APP影音恐會出現「轉圈圈」現象，內政部也呼籲小紅書有隱私外洩疑慮，呼籲國人不要使用。

    內政部政務次長馬士元在記者會中表示，小紅書APP資安檢測的15項指標全數未合格，加上該平台在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域。但因該平台迴避中華民國法律管轄，被害人幾乎求償無門，情節重大。若政府對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守。

    實際上內政部曾於今年10月14日透過海基會，函請小紅書母公司依法提出具體改善作為，但迄今業者並無任何回應。反觀其他大型在台提供服務的網路社交平台或APP，包括Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok等主要國際平台，都有做出回應及具體改善措施，並且配合我國法令在台設立法律代表人恪遵法律義務，小紅書卻已讀不回整整52天。

    內政部也指出，本次對小紅書停止解析、限制接取並非針對小紅書，而是政府機關持續把關涉詐危安的一環。統計今年1月至11月，各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5094組，據了解，這4萬多組APP95%來自境外。

    據悉，「停止解析、限制接取」將會造成小紅書APP使用者在影音使用上感受最深，恐會頻繁出現「轉圈圈」情況，因小紅書接收的IP達上千，詐欺犯罪防制中心將會逐一封鎖，若小紅書持續未改善，造成用戶使用不便的情況將會隨時間逐步上升。

    小紅書APP兩年內涉入高達1706件詐騙案件，造成國人財損近2.5億元。（記者鄭景議攝）

    小紅書APP兩年內涉入高達1706件詐騙案件,造成國人財損近2.5億元。（記者鄭景議攝）

    小紅書網路詐騙多。（記者鄭景議攝）

    小紅書網路詐騙多。（記者鄭景議攝）

